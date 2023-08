Fiinu PLC, anciennement Immediate Acquisition PLC, est un fournisseur de contenu multimédia et de solutions numériques aux entreprises et organisations mondiales qui investissent dans la communication interne et/ou de marque. Les canaux audio de la société fournissent un contenu original et pertinent à la main-d'œuvre et/ou à la clientèle d'un client. Son canal est soutenu par des analyses de données, qui surveillent l'activité du public et fournissent des données permettant à la société d'améliorer l'engagement du public. Elle propose une gamme de plates-formes d'engagement de l'audience, y compris la diffusion étroite et la diffusion, le contenu Web et le mobile avec des interactions avec les médias sociaux par le biais d'applications et de sites Web. La société crée également des vidéos originales, des animations tridimensionnelles (3D), ainsi que la fourniture, l'installation et la maintenance d'équipements audiovisuels. Elle fournit également de la musique en direct personnalisée en magasin et des réseaux de communication. Ses filiales comprennent notamment Immedia Broadcast Limited et Immedia Broadcasting Trustees Limited.