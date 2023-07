(Alliance News) - Fiinu PLC a déclaré mercredi que sa filiale Fiinu 2 Ltd s'est vu retirer sa licence bancaire restreinte au Royaume-Uni et qu'elle ne peut pas présenter une nouvelle demande en raison des "conditions de marché toujours difficiles".

Les actions de la banque numérique basée à Weybridge, en Angleterre, ont plongé de 62 % dans les échanges matinaux de mercredi, à 2,50 pence chacune à Londres.

Fiinu, qui propose des crédits à court terme aux consommateurs par le biais d'un découvert arrangé, a déclaré qu'elle n'avait pas encore été en mesure d'obtenir le financement de sortie nécessaire pour envisager une nouvelle demande d'agrément.

La société a déclaré que le meilleur plan d'action pour Fiinu 2, anciennement connue sous le nom de Fiinu Bank Ltd, est de commencer à réduire les coûts dans ses deux filiales Fiinu 2 et Fiinu Holdings Ltd, y compris les licenciements de personnel, et de renégocier ou de mettre fin aux accords avec les fournisseurs.

Cette mesure s'explique par "les dépenses constantes liées au maintien et à l'amélioration du développement de la technologie bancaire prête à l'emploi par les sociétés du groupe", a déclaré Fiinu.

Elle a souligné qu'elle disposait de suffisamment de fonds pour réduire ses activités actuelles dans les deux filiales, avec des liquidités non vérifiées d'environ 4,3 millions de livres sterling au 30 juin.

Entre-temps, Fiinu a déclaré qu'elle n'était pas en mesure d'utiliser ses options de financement avec Dewscope Ltd, GEM Global Yield LLC SCS et GEM Yield Bahamas Ltd.

"Pendant que Fiinu 2 Limited procède à la réduction contrôlée de ses activités, ce qui peut prendre plusieurs mois, la société continuera à examiner toutes ses options en ce qui concerne l'entreprise, y compris en essayant de trouver le financement supplémentaire nécessaire pour redemander aux régulateurs de relancer sa demande de licence bancaire, mais aussi d'autres options, qui peuvent inclure un changement de stratégie et/ou une vente des actifs technologiques du groupe", a déclaré la société.

Chris Sweeney, directeur général, a ajouté : "C'est avec un profond regret que nous avons dû réduire les activités de Fiinu 2 et de Fiinu Holdings, après l'achèvement réussi de la mise au point de la technologie du Plugin Overdraft. Le capital général actuel et les conditions spécifiques du marché sont de plus en plus difficiles pour une entreprise au stade de développement actuel de Fiinu.

"Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier nos actionnaires pour leur soutien et nos collègues pour les efforts considérables qu'ils ont déployés pour développer la technologie et l'infrastructure afin d'être en mesure de lancer le produit sur le marché. J'aimerais également remercier la [UK Prudential Regulation Authority] et la [UK Financial Conduct Authority] pour leur soutien continu en ces temps difficiles."

Fiinu a déclaré qu'elle ferait d'autres annonces sur les progrès et d'autres développements "en tant que de besoin".

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

