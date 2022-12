MISES À JOUR COMMERCIALES : Fiinu fait équipe avec TransUnion ; GRC remporte un pacte

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et non rapportées séparément par Alliance News :

Fiinu PLC - société fintech basée à Surrey, en Angleterre - déclare que la société d'information et d'analyse TransUnion soutient la plateforme de solutions de découvert de Fiinu Bank par le biais de l'offre de services bancaires ouverts et des données de référence de crédit de TransUnion. "Ces informations fourniront une compréhension approfondie de la situation financière d'un consommateur et aideront Fiinu, qui est une banque enregistrée, à fournir des contrôles d'éligibilité robustes axés sur l'open banking des consommateurs qui demandent un découvert", ajoute Fiinu.

GRC International Group PLC - fournisseur de produits et services pour la gouvernance informatique, la gestion des risques et la conformité, basé à Ely, en Angleterre - déclare que la gouvernance informatique remporte le contrat-cadre G-Cloud 13. Fournira plus de 100 de ses produits et services par le biais de la place de marché numérique du gouvernement britannique. "Cela évite à ses clients de devoir passer par un processus d'appel d'offres complet", ajoute GRC. "Lancé en 2012, G-Cloud 13 est un catalogue en ligne et la plus récente itération du cadre G-Cloud, qui est utilisé par le secteur public britannique pour identifier et acquérir une gamme variée de services informatiques basés sur le cloud."

Eco Atlantic Oil & Gas Ltd - Société d'exploration pétrolière et gazière basée à Toronto - Reçoit l'approbation du Département des ressources minérales et de l'énergie et de l'Agence pétrolière d'Afrique du Sud pour l'acquisition d'intérêts supplémentaires dans le bloc 3B/4B. Elle détient maintenant un intérêt d'un peu plus de 26 %.

Corre Energy BV - producteur de solutions de stockage d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert basé à Groningen, Pays-Bas - Signe les termes commerciaux contraignants d'un accord d'achat de 15 ans avec le fournisseur d'énergie renouvelable Eneco. L'accord concerne la totalité de la capacité de stockage de l'énergie à air comprimé de Zuidwending aux Pays-Bas. "Selon les termes de l'accord, Corre Energy construira, exploitera et entretiendra l'installation et Eneco optimisera la totalité de la production du site de stockage pour le compte de Corre Energy. Eneco fournira des services d'accès au marché, permettant à Corre Energy de bénéficier de revenus liés à la valeur de flexibilité élevée de l'actif, tout en garantissant un niveau de revenu de base", ajoute Corre.

Cizzle Biotechnology Holdings PLC - Développeur de diagnostics basé à Londres - Conclut une option de vente pour vendre une participation de 5% dans l'actif AZD 1656, qui traite les maladies pulmonaires et cardiovasculaires inflammatoires. Vend également l'accord de partage des redevances avec St George Street Capital. Les deux sont vendus à Conduit Pharmaceuticals Ltd pour 3,3 millions GBP, à régler en actions. En outre, Cizzle lève 115 586 GBP par la souscription de 7,4 millions de nouvelles actions à 1,6 pence chacune.

Kropz PLC - Développeur de phosphate africain - Déclare être en train de s'engager avec le successeur possible de Mark Summers en tant que directeur général. "La nomination officielle et l'annonce devraient être finalisées au début du mois de janvier 2023. En attendant, Mark Summers a accepté de rester PDG jusqu'à ce que la nomination soit formalisée", ajoute Kropz. Summers, et la chef des opérations sortante Michelle Lawrence, restent avec Kropz dans le cadre de contrats de consultation à court terme. Kropz ajoute : "Des progrès sont réalisés en ce qui concerne la première vente de concentré en vrac de Kropz Elandsfontein. La vente d'environ 30 000 tonnes de concentré devrait être expédiée au début de 2023. Le produit, qui a été généré tout au long de la période de mise en service et de montée en puissance, sera vendu avec une remise par rapport aux prix actuels du marché."

Star Phoenix Group Ltd - société pétrolière et gazière axée sur Trinidad et l'Indonésie - Ne sera pas en mesure de nommer son nouveau commissaire aux comptes ou de publier ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin avant la fin de 2022, car les résolutions de son assemblée générale de lundi sont rejetées par les actionnaires. Les actionnaires votent pour la révocation de l'auditeur et contre la nomination d'un nouvel auditeur. En conséquence, l'action de la société de services pétroliers sera suspendue de la négociation sur l'AIM à partir du matin du 3 janvier.

abrdn China Investment Co Ltd - Investit principalement dans des actions chinoises - Obtient l'approbation réglementaire pour une licence d'investisseur étranger qualifié. Cela lui permet "d'accéder à un univers investissable plus large au sein des actions chinoises".

Triple Point Social Housing REIT PLC - Fonds de placement immobilier basé à Londres - Note L'organisme de réglementation du logement social prend des mesures d'exécution contre My Space Housing Solutions, ou My Space. Les cotes de My Space sont abaissées à V4 pour la viabilité et G4 pour la gouvernance, par rapport à V3 et G3, respectivement. Triple Point Social Housing possède 34 propriétés louées à My Space, ce qui représente 7,5 % des loyers contractuels. Triple Point ajoute : "Le gestionnaire d'investissement du groupe, Triple Point Investment Management LLP, continue de s'engager activement avec My Space concernant les améliorations à apporter à ses opérations, dans le but d'augmenter les loyers et de convenir d'un calendrier de paiement concernant les arriérés de loyer. Le gestionnaire note également que My Space a cherché à répondre à un certain nombre de préoccupations notées dans le jugement réglementaire d'aujourd'hui. Cependant, dans le cadre de l'engagement continu avec My Space, le groupe examinera s'il est approprié de mettre en place des arrangements alternatifs pour certaines ou toutes ses propriétés."

PureTech Health PLC - Société biothérapeutique basée à Boston, États-Unis - Selon les résultats des essais, LYT-300 atteint des niveaux sanguins d'allopregnanolone "égaux ou supérieurs à ceux associés au bénéfice thérapeutique". Julie Krop, médecin en chef, ajoute : "Les résultats d'aujourd'hui nous rendent très enthousiastes quant au potentiel du LYT-300 à débloquer tout le bénéfice thérapeutique de l'allopregnanolone, qui jusqu'à présent a été limité à un petit sous-ensemble de patients."

