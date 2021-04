Filae : Projet de note en réponse au projet d'offre publique d'achat visant les actions et les obligations de la société

Le projet d'offre et le présent projet de note en réponse restent soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers

1. RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES ET CONDITIONS DE L'OFFRE

1.1 Présentation de l'Offre et de l'Offre Réouverte

En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 232-1 et suivants du RGAMF, Trudaine Participations, société par actions simplifiée sise 165 bis rue de Vaugirard, 75015 Paris, enregistrée sous le numéro 838 805 828 RCS Paris (« Trudaine Participations » ou l' « Initiateur »), propose de manière irrévocable aux actionnaires et aux porteurs d'obligations convertibles en actions de Filae, société anonyme sise 197 rue de Bercy, 75582 Paris, immatriculée sous le numéro 397 824 285 RCS Paris (« Filae » ou la « Société »), et dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext

Growth sous le code ISIN FR0010221069, mnémonique « ALFIL », d'acquérir en numéraire, dans le cadre de l'offre publique d'achat (l' « Offre ») décrite dans le projet de note d'information déposé auprès de l'AMF, le 9 février 2021 (le « Projet de Note d'Information ») :

l'intégralité de leurs actions de la Société, au prix de 14 euros par action (dividende attaché) ; et

actions de la Société, au prix de 14 euros par action (dividende attaché) ; et l'intégralité de leurs obligations convertibles en actions émises par la Société, à un prix égal à leur valeur nominale, soit 8 euros par obligation convertible en action, comprenant :

o 250.000 obligations convertibles en actions en circulation d ' une valeur nominale de 8 euros,

portant intérêt annuel de 6,9%, avec prime de non-conversion annuelle de 0,1%, dont le nominal doit être remboursé mensuellement à compter du 21 janvier 2023 et d ' une date de maturité fixée au 21 juin 2023 (les « OC1 ») ; et

o 44.720 obligations convertibles en actions en circulation d ' une valeur nominale de 8 euros,

portant intérêt annuel de 5,9%, avec prime de non-conversion annuelle de 0,1%, dont le nominal est remboursé mensuellement depuis le 21 juillet 2019 et d ' une date de maturité fixée au 21 décembre 2024 (les « OC2 », et avec les OC1, les « OCA »).

A la date du Projet de Note en Réponse, l'Initiateur et la société qui le détient intégralement, Geneanet, société anonyme sise 165 bis rue de Vaugirard, 75015 Paris, enregistrée sous le numéro 428 812 572 RCS Paris, détiennent respectivement 489.075 et 221.707 actions de la Société, soit un total de 710.782 actions représentant 43,08%1 du capital et 1.378.489 droits de vote représentant 45,23%2 des droits de vote de la Société et ne détiennent aucune OCA.

Conformément aux dispositions de l'article 231-6 du RGAMF, l'Offre porte sur la totalité des actions et des OCA émises par la Société non détenues par l'Initiateur et Geneanet, soit, à la date du Projet de Note en Réponse, un nombre total maximum de :

939.218 actions de la Société représentant 56,92% du capital ; et

294.720 OCA.

Il n'existe aucun autre titre de capital ou instrument financier pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital ou aux droits de vote de la Société.

L'Offre sera réalisée selon la procédure normale, conformément aux dispositions des articles 232-1 et

suivants du RGAMF. Elle sera ouverte pour une durée de 25 jours de négociation. En application des dispositions de l'article 231-9,I du RGAMF, l'Offre sera caduque si, à la date de sa clôture, l'Initiateur ne détient pas un nombre d'actions représentant une fraction du capital social ou des droits de vote de