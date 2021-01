Sortie de Bourse par la grande porte pour Filae ?

Après Eurogerm en début de semaine, c’est au tour d’un autre leader sur un marché de niche de faire l’objet d’une OPA assortie d’une prime généreuse. Pas en instantané, car avec un prix offert de 15.99€ (et pourquoi pas 16€), la prime sur le dernier cours n’est ‘que’ de 23%. Mais il est fort probable que la spéculation, sur ce titre peu liquide, avait fait monter le cours sur fond de décollage des ventes et de rachat de titres par ses dirigeants et la société elle-même. Au fil de l’eau depuis 2019.

Créée en 1992 à Cholet par le lycéen Toussaint Roze, accompagné de son père, cette PME française développe depuis des années une expertise unique dans la recherche et le développement de technologies innovantes pour faciliter l'accès du grand public à ses racines. La société, aujourd’hui basée à Paris, compte une quinzaine de collaborateurs. Grâce aux avancées législatives en matière d'Opendata et de réutilisation des archives publiques, le site Filae.com propose depuis décembre 2016 une offre exclusive de contenus généalogiques numérisés, transcrits et indexés et développe des algorithmes pour faciliter l’accès du grand public à l’histoire de ses origines.

De lourds investissements à l’échelle de cette petite entreprise avaient été financés en partie par la cession des deux autres pôles d’activité présents lors de l’introduction en Bourse en 2007 : le site de contenus notrefamille.com et le site de cadeaux personnalisés cadeaux.com.

Riche d’une trésorerie nette élevée qui avait longtemps pesé de façon significative dans la valorisation en Bourse de Filae, la société a petit à petit constitué une base de données solide tout en préservant un bilan surcapitalisé.

Après des années d’investissement dans les données, le décollage en 2019

A partir de 2018, fort de ces contenus enrichis, d’une expérience de généalogie plus conviviale et d’un décollage des abonnements (Stéphane Bern et la Covid n’y ont certainement pas été pour rien), le modèle de revenus récurrents et en croissance a fait ses preuves et naturellement attisé les convoitises d’un des acteurs mondiaux. La logique aurait voulu historiquement que ce soit Ancestry, le géant mormon. Finalement, ce sera l’israélien MyHeritage.

2019 : forte croissance et passage en Ebitda annuel positif

Créée en 2003, MyHeritage est une des principales plateformes payantes de généalogie en ligne avec un site web, une application mobile, et un logiciel. Les utilisateurs de la plateforme peuvent entre autres créer des arbres généalogiques, télécharger et parcourir des photos, et chercher dans des milliards de données historiques internationales. En 2015, le service prend en charge 42 langues et a environ 80 millions d'utilisateurs dans le monde entier. En 2020, MyHeritage était disponible en 42 langues, comptait plus de50millions d'arbres généalogiques et proposait aux internautes plus de 13 milliards d’informations historiques.

Les savoir-faire et l’expertise du groupe MyHeritage offriront à Filae les moyens lui permettant de poursuivre son développement en France, d’accélérer l’enrichissement des bases de données qu’elle propose à ses utilisateurs et d’accroître leur audience dans les multiples pays où MyHeritage opère. « Ce rapprochement intervient à point nommé à l’heure où le marché international de la généalogie connaît une croissance et une diversification très importantes. Le développement et la compétitivité de Filae nécessitent les moyens technologiques et les capacités d’investissement d’un groupe international tel que MyHeritage. C’est avec enthousiasme que nous nous apprêtons à écrire cette nouvelle page de filae.com pour le plus grand bénéfice de nos utilisateurs et de nos partenaires » indique dans le communiqué Toussaint Roze, président-directeur général de Filae.

Quid de la suite pour les actionnaires minoritaires ?

A ce stade, le conseil d’administration de Filae a approuvé l’offre de MyHeritage d’entrée en négociations exclusives selon les modalités suivantes :

"si MyHeritage peut réunir au moins 90% du capital et des droits de vote de Filae au terme de ces négociations, MyHeritage acquerra les titres correspondant puis déposera un projet d’offre publique obligatoire suivie d’un retrait obligatoire à un prix estimé de 15,99€ par action, ou

à défaut de constater la possibilité d’acquérir 90% du capital et des droits de vote de Filae d’ici au 31 janvier 2021, MyHeritage acquerra l’ensemble des actifs constituant l’activité filae.com de Filae."

La 2e modalité est une curieuse alternative qui a sûrement moins de chances d’aboutir, le flottant étant déjà très réduit, sans bloc significatif identifié, et l’offre plutôt généreuse et amicale. Cela étant, vue la dynamique constatée chez Filae au 1er semestre 2020, certes un peu particulier avec le confinement, le minoritaire est en droit de se poser la question de continuer l’aventure Filae au sein de MyHeritage.

En effet, le CA S1 s’est établit à 2M€, en hausse de +19% par rapport à la période comparable de 2019, porté par le chiffre d’affaires abonnements qui affiche une croissance de +30% sur la période. Les charges de la société étant essentiellement fixes, l’EBITDA au 1er semestre 2020 a bondi à 731 K€, multiplié par 2,6, soit une marge EBITDA de près de 36%. Croissance, récurrence, effet de levier opérationnel sur les marges… De quoi affoler les multiples de transaction.

Des multiples d’OPA attractifs, mais pas exorbitants…

A 16€, la capitalisation boursière ressort à 27 M€ et la valeur d’entreprise à 21 M€ déduction faite de la trésorerie. Soit 5,3x le CA 2020 en dupliquant les performances du 1er semestre 2020. Et 15x l’Ebitda avec la même logique. Des multiples attractifs, mais pas exorbitants…

L’évolution boursière de Filae depuis son arrivée en Bourse en 2007