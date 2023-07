Filament Health Corp. est une société canadienne de découverte et de développement de médicaments psychédéliques naturels. La société est engagée dans des technologies d'extraction naturelle utilisant des processus brevetés et en attente de brevet pour fabriquer des produits psychoactifs de qualité pharmaceutique. La société exerce ses activités par l'entremise de sa licence de négociant de Santé Canada dans ses installations de découverte et de fabrication de médicaments conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). La filiale en propriété exclusive de la société comprend Psilo Scientific Ltd. (Psilo). Psilo est une société spécialisée dans la découverte de médicaments et les technologies d'extraction.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés