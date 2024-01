Filament Health Corp. est une société canadienne de développement de médicaments psychédéliques naturels en phase clinique. La plateforme de propriété intellectuelle de la société permet la découverte, le développement et l'administration de médicaments psychédéliques naturels. Les trois premiers candidats-médicaments botaniques de la société sont des extraits normalisés et purifiés des corps fructifères du psilocybe cubensis : PEX010 Psilocybin - administration orale (1mg et 25mg), PEX020 Psilocin - administration orale (dose retenue), et PEX030 Psilocin - administration sublinguale (dose retenue). Les médicaments candidats au stade préclinique de la société comprennent AEX010 Ayahuasca - administration orale (dose non divulguée), et AEX020 Monoamine Oxidase Inhibitor - administration orale (dose non divulguée). Le programme interne de découverte et de développement de médicaments de la Société est mené par sa filiale à part entière, Psilo Scientific Ltd. et se concentre sur le développement de médicaments candidats normalisés de qualité pharmaceutique à partir de la biomasse psychédélique botanique.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés