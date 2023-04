Fill Up Media : A suivre aujourd'hui

Fill Up Média, spécialiste de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants, a dévoilé ses résultats 2022 d'où ressort une perte nette de 0,8 million d'euros contre un bénéfice de 114 000 euros un an plus tôt. Les charges de la société sont en hausse de 21% par rapport à l'exercice 2021, représentant 7,6 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s’établit à 7,3 millions d'euros, en progression de 8,1%, grâce à un parc de 4 000 écrans déployés dans des lieux stratégiques au sein de 630 stations-service.



Cette évolution est principalement due à l'accroissement des charges de personnel, conséquence de la structuration de la société pour accompagner la croissance de son activité.



A fin décembre 2022, Fill Up Média comptait 49 employés, contre 42 à la même période en 2021.



Côté perspectives, le groupe confirme l'ensemble des objectifs financiers annoncés lors de son introduction en bourse (fin juin 2022), à savoir l'atteinte d'un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires entre 2021 et 2025 de 40%, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros et une marge d'EBITDA retraité supérieure à 35% à horizon 2025.