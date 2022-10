Fill Up Média bien orienté : les résultats semestriels salués

Fill Up Média a réussi son premier rendez-vous financier depuis son introduction en Bourse en juin dernier. L’action gagne 3,20% à 8,70 euros, réagissant favorablement à la présentation des résultats du premier semestre 2022. Le titre Fill Up Média évolue cependant sous son cours d’introduction de 10 euros. Il n’avait cessé de reculer depuis son entrée sur le marché jusqu’à début août avant de rebondir. Le spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants a enregistré une perte nette de 208 000 euros contre - 129 000 euros au premier semestre 2021.



La perte de cette année intègre une charge financière exceptionnelle de 0,1 million d'euros relatif à la mise en place d'un contrat obligataire lié à son introduction en bourse. Dans le même temps, son Ebitda retraité a bondi de 20% à 490 000 euros.



Les comptes de Fill Up Média ont bénéficié de la forte croissance de son activité. Ses revenus se sont élevés à 4 millions d'euros, soit 22% de hausse, entièrement en organique. La part du chiffre d'affaires réalisé auprès des annonceurs locaux a représenté 70%.



" Cette forte proportion d'annonceurs locaux explique la progression du chiffre d'affaires de la société malgré des investissements publicitaires nationaux en baisse ", a souligné Fill Up Média.



Fill Up Média mise sur 3 leviers de croissance pour développer ses activités. Le premier est la poursuite du développement commercial avec 550 stations-services supplémentaires à l'horizon 2025. Le deuxième levier est de programmer les spots réalisés sur les réseaux sociaux. Enfin, Fill Up Média veut s'imposer en tant que média de référence de la mobilité multi-énergies.



Enfin, la société a confirmé ses objectifs présentés lors de son introduction en bourse : un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d'affaires entre 2021 et 2025 de 40% ; un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros et une marge d'Ebitda retraité supérieure à 35% à horizon 2025.