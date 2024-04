Fill Up Média : creuse ses pertes en 2023

Fill Up Média a dévoilé au titre de ses résultats annuels une perte nette de 2,6 millions d'euros en 2023 contre une perte de 829000 euros un an plus tôt. Le spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants a, par ailleurs, dégagé un Ebitda négatif de 1,17 millions d'euros en 2023 contre +186000 euros en 2022. Le chiffre d'affaires ressort en amélioration de 13%, à 8,30 millions d'euros. Le groupe confirme ses objectifs commerciaux et financiers : un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d'affaires entre 2021 et 2025 de +40%.



Fill Up Média table également sur un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros et une marge d'Ebitda retraité supérieure à 35% à horizon 2025. "La croissance de l'activité proviendra essentiellement de l'installation de nouvelles stations partenaires", indique le groupe dans un communiqué.