Fill Up Média : revenus en croissance pour la 12ème année

Fill Up Média, un spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore pour les distributeurs de carburants, a annoncé mardi avoir enregistré des revenus en croissance pour la 12ème année consécutive.



Le groupe lyonnais indique avoir généré un chiffre d'affaires de 8,3 millions d'euros l'an dernier, en hausse de 13% par rapport à 2022 à parc constant de stations-service partenaires.



Grâce à la récente signature d'un contrat majeur avec Carrefour, l'entreprise dit avoir atteint, avec 850 stations aujourd'hui équipées, près de 50% de l'objectif de déploiement de nouvelles stations-service partenaires qu'il s'était fixé à horizon 2025.



Fill Up Média s'est déclaré par conséquent confiant quant à l'atteinte de ses objectifs financiers à horizon 2025, à savoir un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros pour une marge d'Ebitda retraitée supérieure à 35%.



Sur l'exercice 2023, son résultat opérationnel courant (Ebitda) retraité ressort en perte de près de 800.000 euros.



