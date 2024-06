Fill Up Media : s'installe dans les stations-service Leclerc

Fill Up Media, spécialiste de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant, annonce la signature d’un partenariat avec ConsoRégie, la régie publicitaire de l'enseigne E.Leclerc, leader de la grande distribution en France avec près de 24% de parts de marché. Fill Up Média va installer 3 000 écrans digitaux répartis dans 300 stations-service des hypermarchés E.Leclerc, soit près de la moitié des stations de l’enseigne.



L'installation au sein du réseau E.Leclerc devrait commencer au cours du quatrième trimestre 2024 et s'étendre jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2025. Enfin, avec 1 250 stations partenaires, Fill Up Média dépasse l'objectif commercial 2025 présenté dans la feuille de route opérationnelle à l'occasion de son introduction en bourse en 2022.