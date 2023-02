Fill Up Média : signe un partenariat avec Imediacenter (Auchan)

Fill Up Média a annoncé la signature d’un partenariat avec Imediacenter, la régie publicitaire retail du groupe Auchan. Concrètement, Fill Up Média aura en charge la commercialisation d’un inventaire sur l’offre IMALL, qui comprend un parc d’écrans implantés dans plus de 60 galeries commerciales à travers le territoire, ainsi que la mise en œuvre de ces campagnes publicitaires auprès d’annonceurs locaux pour une durée de 2 ans.



Dans le cadre de ce partenariat, Fill Up Média assurera la prospection des annonceurs locaux non mandatés, la signature des contrats et la réalisation des spots publicitaires grâce à son studio de production intégré.



Imediacenter gèrera quant à elle la diffusion de ces contenus locaux sur les plus de 500 écrans digitaux implantés au sein de 65 galeries commerçantes de son réseau à travers la France. Par ailleurs, Imediacenter assurera l'entretien du dispositif et garantira le taux de disponibilité des écrans.



" La signature de ce partenariat, réplicable auprès d'autres enseignes propriétaires de galeries marchandes, permet à Fill Up Média de diversifier son offre et d'élargir l'audience de ses solutions ; les écrans déployés par Imediacenter touchent plus de 21 millions de personnes chaque semaine ", souligne le spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants.



En outre, ce partenariat augmente le portefeuille d'annonceurs locaux de Fill Up Média et renforce son maillage géographique puisque Fill Up Média couvrira de nouvelles zones.



La société estime que les revenus issus de cette nouvelle offre pourraient représenter près de 8% de son chiffre d'affaires annuel 2023.