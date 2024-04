Fleury Michon, Implanet, Kaufman et Broad : l'agenda société France du jour -

Le 08 avril 2024 à 18:10 Partager

Ecomiam

Le spécialiste de la distribution de produits surgelés divulguera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Fill Up Media

Le spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants annoncera ses résultats annuels.



Fleury Michon

Le groupe d'agroalimentaire précisera ses résultats annuels.



Implanet

La medtech spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Kaufman and Broad

Le promoteur immobilier livrera ses résultats du premier trimestre.



Osmozis

Le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances détaillera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Poxel

La biotech communiquera ses résultats annuels.