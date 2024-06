Regulatory News:

Fill Up Média, leader français de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant (code ISIN : FR001400AEM6 – mnémonique : ALFUM), annonce aujourd’hui l’initiation de la couverture de son titre par TP ICAP Midcap, société de bourse et banque d'affaires spécialisée sur les small & mid caps.

Dans son étude d’initiation intitulée « Faites le plein de croissance » et publiée ce jour, TP ICAP Midcap entame le suivi du titre avec une recommandation à l’achat et valorise l’entreprise à 10 euros par action*.

* Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. La fourniture d’un service de production et de diffusion d’analyses financières a été convenue entre Fill Up Média et TP ICAP Midcap.

Prochain communiqué financier : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024, le 24 septembre 2024 après clôture du marché.

