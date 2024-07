Filo Corp, anciennement Filo Mining Corp, est une société canadienne d'exploration et de développement miniers. La société se concentre sur son projet Filo del Sol (Filo del Sol ou le projet Filo del Sol), qu'elle contrôle à 100 % et qui se compose de deux propriétés adjacentes : la propriété Filo del Sol, située dans la province de San Juan, en Argentine, et la propriété Tamberias, située dans la Région III, au Chili. Le projet Filo del Sol est situé entre les ceintures aurifères de Maricunga et d'El Indio, deux tendances minéralisées qui contiennent des gisements tels que Caspiche, La Coipa, Veladero et El Indio. Le projet Filo del Sol est situé dans la région d'Atacama, dans le nord du Chili, et dans la province adjacente de San Juan, en Argentine. Le projet Filo del Sol est un système épithermal à haute sulfuration de cuivre-or-argent associé à un système porphyrique de cuivre-or. Le projet Filo del Sol est situé à environ 140 kilomètres (km) au sud-est de la ville de Copiapo, au Chili, et chevauche la frontière entre l'Argentine et le Chili.

Secteur Sociétés minières intégrées