Filtronic plc développe et fabrique des technologies de radiofréquence (RF), de micro-ondes et d'ondes millimétriques (mmWave). Les produits de la société transmettent, reçoivent et conditionnent les signaux radio, en particulier aux fréquences micro-ondes et ondes millimétriques. Elle conçoit et fabrique des composants et des sous-systèmes RF à ondes millimétriques pour les réseaux de communication critiques. Ses produits comprennent Morpheus X2, Morpheus II, Hades, Cerus, des amplificateurs de tour, des bancs de filtres commutés, des amplificateurs GaN, des filtres personnalisés, des combinateurs personnalisés, des filtres d'atténuation des interférences, des modules d'émission et de réception, des émetteurs-récepteurs, des modules frontaux, des filtres en céramique, des filtres combinés, des filtres à éléments groupés, des filtres à cavité métallique, des filtres à substrat suspendu, des filtres à couche mince, des filtres à petites cellules, des diplexeurs de guide d'ondes, des combinateurs interbandes et des combinateurs intra-bande. Les technologies de l'entreprise sont utilisées sur des marchés à haute performance, notamment l'aérospatiale et la défense, les infrastructures de télécommunications, les communications critiques, l'espace et d'autres marchés.

Secteur Communications et réseautage