Filtronic réalise une hausse de son chiffre d'affaires intérimaire mais un bénéfice en baisse

Filtronic PLC - fabricant d'antennes basé à Leeds - affiche un chiffre d'affaires de 8,4 millions GBP pour le semestre clos le 30 novembre, en hausse de 5,0 % par rapport à 8,0 millions GBP un an plus tôt. Toutefois, le bénéfice avant impôt diminue à 440 000 GBP, contre 684 000 GBP, tandis que le bénéfice d'exploitation chute à 483 000 GBP, contre 721 000 GBP un an plus tôt. Selon la société, la baisse du bénéfice d'exploitation est due à un panorama des ventes défavorable au premier semestre, compensé par "un bref avantage provenant de fortes ventes en dollars américains, et une base de coûts plus élevée suite à des investissements dans les canaux de vente et l'ingénierie".

Le président du conseil d'administration, Jonathan Neale, déclare : "Les dépenses mondiales en matière d'aérospatiale et de défense, d'infrastructures de télécommunications et d'applications spatiales commerciales en orbite terrestre basse augmentent, soutenues par des avancées technologiques passionnantes. Nous avons également vu les gouvernements réévaluer l'approvisionnement en infrastructures critiques en mettant l'accent sur la sécurité et la résilience nationale."

Ne déclare pas d'acompte sur dividende. En ce qui concerne l'avenir, Filtronic dit qu'elle doit faire face à des pénuries continues de composants, à un approvisionnement irrégulier et à des retards, mais que ses perspectives sont soutenues par un solide carnet de commandes.

Cours actuel de l'action : 11,74 pence chacun, en hausse de 9,1% mardi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : moins 0,1%.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

