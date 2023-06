Filtronic plc développe et fabrique des technologies de radiofréquence (RF), de micro-ondes et d'ondes millimétriques (mmWave). Les produits de la société transmettent, reçoivent et conditionnent les signaux radio, en particulier aux fréquences micro-ondes et ondes millimétriques. Elle conçoit et fabrique des composants et des sous-systèmes RF à ondes millimétriques pour les réseaux de communication critiques. Ses produits incluent Morpheus X2, Morpheus II, Hades, Cerus, Tower top amplifiers, Orpheus, Switched filter banks, GaN amplifiers, Custom filters, Custom combiners, Interference mitigation filters, Transmit and receive modules, Transceivers, Front end modules, Ceramic filters, Combline filters, Lumped element filters, Metal cavity filters, Suspended substrate filters, Thin film filters, Small cell filters, Waveguide diplexer, Cross band combiners, and In band combiners. Ses technologies sont utilisées sur des marchés à hautes performances, notamment l'aérospatiale et la défense, les infrastructures de télécommunications, les communications critiques, l'espace et d'autres marchés.

Secteur Communications et réseautage