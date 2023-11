Finance of America Companies Inc. est une plateforme de prêt qui met en relation des emprunteurs et des investisseurs. La société se concentre sur les produits de prêts hypothécaires résidentiels à travers les États-Unis. Son offre comprend des prêts hypothécaires traditionnels et des prêts hypothécaires inversés pour les consommateurs, ainsi que des prêts à des fins commerciales pour les investisseurs immobiliers résidentiels. La société a construit un réseau de distribution qui permet aux clients d'interagir par la méthode de leur choix : en personne, par l'intermédiaire d'un courtier, par téléphone ou par voie numérique. La société exploite cinq secteurs : Gestion de portefeuille, Créations de prêts hypothécaires, Créations de prêts inversés, Créations de prêts commerciaux et Services aux créanciers. Les filiales de la société comprennent Finance of America Mortgage LLC (FAM) et Finance of America Reverse LLC (FAR).

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds