Finance of America Companies Inc. propose une plateforme de solutions de retraite qui permet aux clients d'accéder à une gamme d'offres de retraite centrées sur la maison. En outre, elle propose des marchés de capitaux et des capacités de gestion de portefeuille, principalement pour optimiser la distribution de ses prêts aux investisseurs. Elle a deux segments : Retirement Solutions et Portfolio Management. Le secteur des solutions de retraite comprend toutes les activités de montage de prêts de la société, y compris le montage de prêts hypothécaires de conversion sur valeur domiciliaire, de prêts hypothécaires inversés exclusifs et de prêts hypothécaires hybrides par l'intermédiaire des canaux de vente au détail et de vente en gros ou de montage par des tiers. Le segment Gestion de portefeuille fournit à la société des services de développement de produits, de titrisation de prêts, de vente de prêts, de gestion des risques, de supervision des services et de gestion d'actifs. Il utilise une combinaison de propriété intellectuelle propre et de propriété intellectuelle de tiers, comme des marques déposées ou sous licence, des demandes de marques et des noms de domaine.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds