Financial Institutions, Inc. est une société de portefeuille financier. La société fournit une gamme complète de services bancaires et de services financiers connexes aux consommateurs, aux entreprises et aux municipalités par l'intermédiaire de ses filiales bancaires et non bancaires. Elle offre une gamme de services de dépôt, de prêt et d'autres services financiers aux particuliers, aux municipalités et aux entreprises dans le réseau de succursales de l'ouest et du centre de l'État de New York et dans son bureau de production de prêts commerciaux du centre du littoral de l'Atlantique, qui dessert la région de Baltimore et de Washington, D.C., par l'intermédiaire de sa filiale bancaire, Five Star Bank. Son réseau de prêts indirects comprend des relations avec des concessionnaires automobiles franchisés dans l'ouest et le centre de l'État de New York, dans le district de la capitale de New York et dans le nord et le centre de la Pennsylvanie. Elle offre des conseils d'investissement personnalisés, des services de gestion de patrimoine, de conseil en investissement et de plans de retraite par l'intermédiaire de sa filiale, Courier Capital, LLC.

Secteur Banques