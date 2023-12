Financial Institutions, Inc. a annoncé des changements au sein de son équipe de direction et un réalignement associé afin de renforcer sa capacité à exécuter sa stratégie à long terme et ses fonctions de risque. Reid A. Whiting, qui occupait auparavant le poste de vice-président principal, directeur des solutions de prêts indirects et Fintech, a été nommé directeur général des services bancaires. Ce poste nouvellement créé s'appuie sur l'expérience éprouvée de M. Whitings en matière d'efficacité opérationnelle et d'amélioration des processus au cours de ses mandats chez Five Star et Morgan Stanley, où il était responsable à l'échelle mondiale d'une série d'initiatives à grande échelle en matière d'efficacité et de changement de la réglementation.

En tant que Chief Banking Officer, il supervisera tous les canaux de services bancaires aux consommateurs, y compris les services bancaires numériques, le réseau de succursales de détail et le centre d'appels, ainsi que les prêts à la consommation, les prêts hypothécaires résidentiels et la ligne d'activité Banking-as-a-Service (BaaS) en pleine croissance de la société. M. Whiting rejoindra également l'équipe de direction en tant que collaborateur direct du président-directeur général Martin K. Birmingham. Blake G. Jones, Senior Vice President et Chief Marketing Officer, qui a 20 ans d'expérience dans le domaine du marketing et de la communication, a également été nommé à l'équipe de direction, sous la responsabilité directe de M. Birmingham, et son champ d'action a été élargi pour inclure les ventes aux entreprises.

Son accession aux postes de direction de la société garantit que le marketing, la stratégie de marque et les ventes aux entreprises sont plus étroitement alignés sur la stratégie à long terme de la société et mieux positionnés pour soutenir le succès de Five Star et de ses sociétés affiliées. En outre, plusieurs cadres assumeront des responsabilités accrues en matière de leadership, ce qui permettra à l'entreprise de mieux servir ses parties prenantes internes et externes. Les secteurs des opérations, des produits et de la technologie de la société seront placés sous la responsabilité du directeur financier et trésorier W. Jack Plants II, qui tirera parti de l'expertise de M. Plants en matière de services financiers et d'opérations.

Le directeur des risques Gary A. Pacos, qui a plus de 30 ans d'expérience dans la gestion des risques, prend en charge la supervision exécutive de toute l'administration du crédit, tandis que le directeur des ressources humaines Laurie R. Collins s'occupera désormais de la formation à l'échelle de l'entreprise et de la planification des incitations, soutenant ainsi l'attention disciplinée et cohérente de l'entreprise pour le développement des talents. La société a également annoncé que le directeur administratif Sean M. Willett poursuit une nouvelle opportunité en tant que directeur général d'une banque hors marché et restera au sein de la société jusqu'à la fin de l'année pour soutenir une transition en douceur des fonctions qu'il supervisait auparavant. Par ailleurs, Justin K. Bigham, Chief Community Banking Officer, a démissionné.

M. Whiting a rejoint la société en septembre 2022 après avoir travaillé chez Morgan Stanley, où il a acquis une vaste expérience en matière de planification de la trésorerie et des liquidités, d'affaires réglementaires et de conformité. Il a récemment occupé le poste de trésorier pour le courtier institutionnel américain de Morgan Stanley et de responsable mondial du programme de planification du redressement et de la résolution. Il est titulaire d'une licence en économie et en relations publiques de la Maxwell School of Citizenship & Public Affairs et de la S.I. Newhouse School of Public Communications de l'université de Syracuse, respectivement, et d'un M.B.A. de la Leonard N. Stern School of Business de l'université de New York. Il est membre du comité de financement automobile de la Consumer Bankers Association.

Mme Jones a rejoint la société en juillet 2023, apportant 20 ans d'expérience en marketing et en communication à la banque communautaire en pleine croissance et à ses filiales. Avant de rejoindre Five Star, elle a occupé le poste de première vice-présidente, directrice du marketing chez Arrow Financial Corp. Au début de sa carrière, Mme Jones a été journaliste et rédactrice en chef pour des publications à New York, à Hawaï et en Californie.

Elle est titulaire d'une licence en communication de masse de l'université Washington and Lee.