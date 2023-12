Financials Acquisition Corp - société d'acquisition à but spécifique basée aux Iles Caïmans et sponsorisée par FINSAC LLP - Suite à l'annonce du 20 novembre, continue à travailler avec Interpath (Cayman) Ltd en tant que conseiller indépendant pour superviser l'allocation des paiements aux créanciers et le rachat des actions ordinaires de classe A. Calcul du prix de rachat à 9,50 GBP par action ordinaire de classe A, montant déposé sur le compte séquestre de la société au 15 décembre. Après paiement du prix de rachat, le rachat éteindra les droits des détenteurs d'actions ordinaires de classe A en tant qu'actionnaires de la société, y compris le droit de recevoir d'autres distributions de liquidation.

Cours actuel de l'action : 1 090 pence

Variation sur 12 mois : en hausse de 9,0

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.