Financials Acquisition Corp - société d'acquisition à but spécifique basée aux îles Caïmans et spécialisée dans la technologie de l'assurance - va fusionner avec London Innovation Underwriters Ltd, un véhicule créé pour établir un regroupement d'entreprises en vue de déployer des fonds sur le marché de l'assurance de la Lloyd's de Londres. FAC deviendra une filiale de LIU une fois l'opération réalisée. En outre, LIU propose de lever jusqu'à 300 millions de livres sterling en plaçant de nouvelles actions.

LIU versera des dividendes "au moment opportun de son développement". La politique de dividende de base est de 30 % du revenu net, payé avec un dividende intérimaire et un dividende final. "Étant donné le peu de temps et d'opérations entre l'admission et la fin de l'année, il n'est pas prévu qu'un dividende final soit versé à partir de l'exercice 2023 en 2024, mais un acompte pour 2024 devrait être versé au quatrième trimestre", indique LIU.

Cours actuel de l'action : 995,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 1,0

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.