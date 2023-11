Financials Acquisition Corp a déclaré lundi qu'elle allait être mise en liquidation et qu'elle renonçait à un projet de fusion avec son entreprise d'assurance nouvellement créée, invoquant des engagements de trésorerie "insuffisants" en raison de la volatilité des marchés de capitaux.

La société d'acquisition à but spécifique (SPAC) avait dévoilé son projet de fusion avec London Innovation Underwriters (LIU) et de levée de fonds supplémentaires pour se déployer sur le marché de l'assurance de la Lloyd's de Londres.

Une réunion d'actionnaires prévue le 14 novembre pour approuver les plans de rapprochement et rechercher jusqu'à 300 millions de livres a été annulée, a déclaré la société.

La SPAC dispose d'un délai de fin d'année pour utiliser les fonds levés en vue d'une reprise, et a déclaré qu'elle ne demanderait pas de prolongation.

"En conséquence, la société propose de cesser ses activités, sauf dans le but de restituer les fonds aux actionnaires et de procéder à une liquidation ordonnée de la société", a déclaré Financials Acquisition Corp dans un communiqué.

"Afin d'assurer le paiement en bonne et due forme des créanciers, la société propose de nommer un liquidateur dès que possible pour administrer la liquidation des opérations, et prévoit de publier une nouvelle annonce concernant ce processus en temps voulu."

LIU a déclaré qu'en dépit de l'intérêt manifesté par un large éventail d'investisseurs, le niveau de la demande était insuffisant pour atteindre le seuil minimum de liquidités requis.

LIU a déclaré qu'elle envisagerait d'explorer d'autres options pour poursuivre sa stratégie d'accès au marché de l'assurance des Lloyd's de Londres.

Cet échec intervient dans un contexte de pénurie de nouvelles cotations à Londres et d'inquiétudes quant à son attrait en tant que plaque tournante des marchés de capitaux, malgré les bénéfices de Lloyds of London, qui sont en plein essor grâce à la hausse des prix de l'assurance des risques commerciaux.

Après une frénésie de transactions au début de la pandémie de COVID-19, les SPAC ont perdu de leur popularité car elles peinent à trouver des entreprises avec lesquelles fusionner. D'autres ont connu des performances boursières médiocres après l'acquisition d'une cible. (Reportage de Huw Jones ; rédaction de Sinead Cruise et Jason Neely)