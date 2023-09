Financials Acquisition Corp - société d'acquisition à but spécial basée aux îles Caïmans et parrainée par FINSAC LLP - déclare que London Innovation Underwriters Ltd a été créée pour être une société d'exploitation cotée en bourse qui déploiera des fonds sur le marché de l'assurance de la Lloyd's de Londres. Financials Acquisition a été cotée sur le marché principal de Londres en avril 2022 et a actuellement jusqu'au 31 décembre pour réaliser une acquisition. Le regroupement avec LIU s'accompagnera d'un effort pour lever "une somme importante de capitaux propres" dans le cadre de la cotation de LIU sur le marché principal de Londres. Engage UBS AG London Branch et HSBC Bank PLC en tant que coordinateurs mondiaux conjoints pour la levée de fonds.

Financials Acquisition déclare qu'elle espère créer "un véhicule efficace permettant aux investisseurs d'accéder à des rendements attrayants sur le marché de l'assurance de la Lloyd's sans avoir à payer de goodwill important ou à ajouter des structures de frais supplémentaires". Prend note des bons résultats intermédiaires publiés par la Lloyd's jeudi, affirmant que le marché "connaît son meilleur environnement de notation depuis de nombreuses années". LIU devrait disposer d'un capital suffisant pour soutenir une capacité de souscription allant jusqu'à 1 milliard de livres sterling.

"Nous sommes satisfaits de la réaction initiale que nous avons reçue de la part des investisseurs et des souscripteurs et nous attendons avec impatience la prochaine étape de la transaction", a déclaré le directeur général Will Allen.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

