Financière de Tubize SA a annoncé que l'assemblée générale des actionnaires du 28 avril 2023 approuve les comptes annuels 2022, y compris l'affectation du résultat proposée, un dividende brut de 0,86 c (contre 0,75 c pour l'exercice 2021, soit une augmentation de 14,7%) sera payable à partir du 5 mai 2023 aux bureaux, sièges et agences de BNP Paribas Fortis, en échange du coupon n° 18. Ex-dividende : 3 mai 2023 ; Date d'enregistrement : 4 mai 2023 ; Date de paiement : 5 mai 2023.