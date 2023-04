FIEBM - Convocation de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 24 avril 2023

Convocation de l’assemblée générale mixte

des actionnaires du 24 avril 2023

Le conseil d’administration de la Société a convoqué l’assemblée générale mixte des actionnaires le lundi 24 avril 2023, à 15 heures, dans les locaux du cabinet d’avocats Nova Partners, 42A rue Montgrand, 13006 Marseille.

L’avis de convocation a été publié ce jour au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) et contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et la description des principales modalités de participation et de vote à cette assemblée.

Cet avis de convocation est disponible sur le site internet de la Société : https://fiebm.com/ .

Sont également disponibles sur le site internet de la Société toutes les informations concernant l’assemblée générale.

Les documents de convocation à l’assemblée (incluant le formulaire de vote) ont été envoyés par courrier postal aux actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les documents relatifs à la préparation de cette assemblée sont également tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Société et publiés sur le site internet de la Société : https://fiebm.com/ , selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

