Financière et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée (FIEBM) est un groupe de loisirs organisé autour de 3 pôles d'activités : - location de maisons mobiles et d'emplacements de caravaning ; - exploitation d'un parking sur la Canebière à Marseille ; - exploitation d'un bar-restaurant. En outre, FIEBM détient 89,8% du Groupement Forestier Bois de Tivernoux.

Secteur Développement et opérations immobilières