FIEBM : projet de résolutions déposé par Monsieur Julien Alvarez

Financière et immobilière de l’étang de berre et de la méditerranée

Société anonyme

au capital de 2.913.300,72 EUR

Siège social : Lou Souleï – 76 avenue Draïo Del Mar

13620 Carry-le-Rouet

069.805.539 R.C.S. Aix en Provence

(la « Société »)

Dépôt d’un projet de résolution à l’Assemblée Générale du 13 mai 2022

par Monsieur Julien Alvarez

Projet de texte de la Résolution :

Résolution A

Autorisation de céder un élément d’actif appartenant à la Société

– pouvoirs au président directeur général

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les

assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance (i) du rapport du Conseil d’Administration, (ii) des promesses de vente régularisées en date du 15 février 2022 signées avec les sociétés SNC WH et VS Campings France (les « Promesses ») et (iii) de l’offre faite par la société Pierre Houé et Associés (Groupe Capfun) en date du 14 avril 2022 (l’« Offre améliorée »),

et, sous réserve du rejet par les actionnaires de la Résolution unique publiée au BALO en date du 8 avril 2022 portant sur la cession de deux actifs aux sociétés SNC WH et VS Campings France, soumise au vote de la présente assemblée,

(i) prend acte du rejet de la Résolution unique publiée le 8 avril 2022, et de ses conséquences juridiques, à savoir la non-levée d’une condition suspensive rendant ainsi caduques les opérations de ventes envisagées aux sociétés SNC WH et VS Campings France,





(ii) autorise la cession par la Société, sous les conditions et selon les modalités stipulées dans l’Offre améliorée, de l’élément d’actif appartenant à la Société constitué par :





Une propriété formant une installation de camping située avenue Draïo de la Mar, 13620 Carry-le- Rouet,





Le fonds de commerce attaché, connu sous le nom commercial « Camping Lou Souleï », dont le numéro SIREN est 069 805 539 00025, code APE 55.30z,

à la société Pierre Houé & Associés, société anonyme, dont le siège social est situé 73 Parc d’Activités L’Argile 06370 Mouans-Sartoux et dont le numéro unique d’identification est 312 382 757 R.C.S. Cannes ou à toute autre personne morale désignée par elle ;

moyennant un prix de 20.400.000 EUR, payable comptant le jour de la signature des actes authentiques constatant la réalisation définitive des cessions ;

(iii) donne tous pouvoirs à Madame Marie-Catherine Sulitzer, président directeur général, à l’effet de réaliser et formaliser ladite cession, signer tous actes, recevoir les fonds, et plus généralement faire tout ce qui pourra s'avérer utile ou nécessaire afin de mener à bien cette opération.





E xposé des motifs de la résolution proposée par Monsieur Julien Alvarez :

Le projet de Résolution A est identique en tous points au projet de Résolution unique proposé par le Conseil d’Administration publié au BALO et mis en ligne le 8 avril 2022, mais il vise une offre bien plus attractive pour les actionnaires de la FIEBM :

Prix de cession des actifs augmenté de 17.000.000 à 20.400.000 EUR,

Conditions suspensives identiques,

Calendrier identique,

Nombre d’employés repris identique,

Sérieux et solidité financière de l’acquéreur potentiel, L’acheteur se porterait acquéreur à la fois du foncier et du fonds de commerce, ce qui simplifierait grandement les échanges et le formalisme (un seul interlocuteur au lieu de deux).



