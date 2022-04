FINANCIERE MARJOS : RAPPORT DE GESTION AU 31 DECEMBRE 2021

FINANCIERE MARJOS

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

DU 1ER JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021

Des exemplaires du rapport financier annuel sont disponibles sans frais auprès de FINANCIERE MARJOS (ex CLAYEUX), au siège social, ainsi que sur les sites internet de FINANCIERE MARJOS

(http://www.financiere-marjos.com) et de l'Autorité des marchés financiers(www.amf-france.org).

Société en commandite par actions au capital de 199.675,38 €

112 avenue Kléber - 75116 - PARIS

RCS PARIS B 725 721 591

1. Attestation du responsable du Rapport Financier annuel

1.1. Personne responsable du Rapport Financier annuel

1.1.1. Responsable des Informations

1.1.2. Attestation du responsable

2. Rapport de gestion au 31décembre 2021

3. Comptes sociaux au 31 décembre 2021

4. Le rapport du commissaire aux comptes.

1. Attestation du responsable du rapport financier annuel

1.1. Personne responsable du Rapport Financier Annuel au 31/12/2021

1.1.1. Responsable des Informations

Monsieur Vincent FROGER DE MAUNY, gérant de FINANCIERE MARJOS.

1.1.2. Attestation du Responsable

« J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de FINANCIERE MARJOS SCA, et que le rapport de gestion figurant à la section 2 ci-après présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée ».

Fait à Paris, le 29 avril 2022

2.RAPPORT DE GESTION SUR LA SITUATION ET L'ACTIVITE DE LA SOCIETE

FINANCIERE MARJOS

SITUATION ANNUELLE DU 1ER JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021

1 ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

1.1. ACTIVITE ET RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS du 1er JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021

FINANCIERE MARJOS est un outil côté sur le marché très liquide EURONEXT-C, vierge de toutes charges et passifs significatifs en dehors du plan en cours qui est respecté.

La stratégie est d'utiliser ce support pour réaliser un apport d'actifs importants, par augmentation du capital, permettant ainsi à un groupe international de se faire coter à Paris dans un délai court.

Ce Projet d'Apports d'Actifs, s'il se réalise, entraînerait une réorientation de l'activité de FINANCIÈRE MARJOS vers la détention et le développement, direct ou indirect, d'actifs immobiliers commerciaux et résidentiels ainsi que la gestion locative et hôtelière.

Ce Projet d'Apports d'Actifs pourrait prendre la forme d'apports de participations dans des sociétés exerçant des activités :

- de promotion immobilière commercial et résidentiel en Europe ;

- de gestion d'hôtels haut de gamme et complexes hôteliers en Europe, en Russie et en Egypte ;

- de développement de tours de bureaux et logements ainsi que de nouveaux hôtels et de résidences en Russie et à Dubaï.

La réalisation de ce Projet d'Apports d'Actifs est soumise notamment à la finalisation des travaux de valorisation et de détermination des actifs qui seraient apportés.

La société a annoncé le 3 juillet 2020 être entrée en discussions exclusives avec des entités contrôlées par Mr Ernesto Preatoni dans le cadre un projet d'apports de certains actifs. Mr Preatoni est un homme d'affaires italien ayant notamment des activités dans les secteurs du tourisme et de la promotion immobilière. Le 16 décembre 2021 les parties ont signés un document prolongent cet accord afin de finaliser le processus d'apport.

Toutefois des évènements notamment en Ukraine perturbent ce process et pourrait orienter un ajustement de l'opération non plus vers une augmentation de capital mais vers une prise de participation.

1.1.1. RAPPEL DES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA PERIODE DU 1er JANVIER 2021 AU 31 décembre 2021

 Le 15 avril 2021 le Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône a constaté par jugement l'exécution du plan de redressement de la société FINANCIERES MARJOS.

 Le 16 décembre 2021 la société et les entités contrôlées par Mr Ernesto Preatoni ont signé un document prolongent l'exclusivité signé le 3 juillet 2020 afin de finaliser le processus d'apport le premier semestre 2022.

1.1.2. CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL AU COURS DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Au cours de cette période annuelle, la Société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires. La société n'a pas eu d'activité opérationnelle au cours de cette période.

1.1.3. RESULTATS DE LA PERIODE ANUELLE DE LA SOCIETE

Les chiffres significatifs des résultats sociaux de la société du 1er JANVIER au 31 DECEMBRE 2021, sont résumés dans le tableau ci-dessous :

31 décembre 2021 31décembre 2020 Chiffres d'affaires 0 € 0 € Résultat d'exploitation -671 446€ -417 618€ Résultat financier 3 673 € 1 267€ Résultat exceptionnel - 43 939 € 0€ Résultat courant avant impôts -712 112 € -416 351 € Résultat de l'exercice -712 112 € -416 351€

1.1.4. ACTIVITE ET RESULTATS DES FILIALES AU COURS DE CES 12 MOIS

La société n'a pas de filiales.

1.1.5. FACTEURS DE RISQUES

La société n'ayant plus aucune activité opérationnelle, sont présentés ici les risques génériques des sociétés ayant un objet social identique à celui de la Société.