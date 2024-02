Financière Marjos a pour objet en France et à l'étranger, par elle-même et par l'intermédiaire de toute société filiale : - la création, l'installation, l'acquisition, l'exploitation sous quelque forme que ce soit, de toute entreprise de fabrication, de vente, de location, d'entretien, sans limitation ni réserve pour aucune branche de l'industrie et du commerce. Et ce par voie de création de sociétés ou d'apports à des sociétés déjà existantes, de prise de participation, de fusion, d'association, de groupement d'intérêt économique et sous toutes autres formes ; - la gestion financière, administrative et informatique en général ainsi que l'administration de ses immeubles. Et plus généralement toutes opérations commerciales, immobilières, mobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini.

Secteur Habillement et accessoires