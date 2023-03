Finance.tech, Reprise de la vente de 425 millions d'euros de crédits Superbonus

(Alliance News) - Finanza.tech Spa a annoncé lundi qu'elle a conclu des accords avec deux des principales grandes entreprises italiennes pour l'achat de crédits d'impôt Superbonus 110% pour un montant total de 425 millions d'euros pour les années 2023-2026.

Grâce à l'exploitation de sa plateforme, Finanza.tech s'occupera des activités de recherche de cédants, d'analyse AML, anti-fraude et de solvabilité des contreparties, de collecte de données et de vérification de la documentation technique, ainsi que du support technique et informatique et de la gestion des transactions de paiement fonctionnelles aux activités d'exécution.

"Grâce aux investissements et aux activités de développement entrepris au cours de l'année 2022, la plateforme Finanza.tech est en mesure de fournir aux investisseurs un tableau de bord à travers lequel ils peuvent évaluer en temps réel les crédits des différentes contreparties intéressées par la cession validée par une activité de due diligence rigoureuse et procéder à la signature du contrat d'achat de crédit et au paiement correspondant. Une solution optimale pour les grandes entreprises qui, à travers une expérience utilisateur simple et surtout sécurisée, peuvent optimiser la gestion fiscale et améliorer la planification de la trésorerie", explique la société.

Nicola Occhinegro, PDG et fondateur de Finanza.tech, a déclaré : "Je suis très heureux de cette étape importante, qui nous donne l'occasion de récolter les fruits des efforts entrepris au cours de l'année 2022 pour structurer un nouveau processus d'attribution de crédits d'impôt sur notre plateforme. Au cours de l'année, nous avons affiné nos capacités, offrant aux cédants et aux cessionnaires une expérience transparente et sécurisée, grâce à notre infrastructure et aux contrôles approfondis que nous effectuons sur chaque transaction."

"Dans le contexte actuel, où la cession de crédits d'impôt fait l'objet d'un large débat, nous sommes convaincus que la réouverture de notre service peut apporter une contribution précieuse à l'économie réelle, avec des avantages pour les deux parties concernées."

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

