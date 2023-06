(Alliance News) - L'assemblée générale des actionnaires de Finanza.tech Spa a annoncé vendredi qu'elle avait décidé la résiliation consensuelle anticipée de la mission d'audit initialement accordée à RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile Spa pour la période de trois ans 2021-2023, également à la suite de l'analyse de l'opinion spéciale préparée par le Conseil des commissaires aux comptes, en accordant au conseil d'administration tous les pouvoirs les plus étendus nécessaires pour signer l'accord de résiliation consensuelle anticipée avec RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile et pour effectuer toutes les formalités relatives à la formalisation, à la mise en œuvre et à l'exécution de la résolution.

En outre, la société a décidé de nommer la société d'audit Audirevi Spa pour vérifier les comptes pour la période de trois ans 2023-2025, après l'analyse de la proposition motivée préparée par le Conseil des commissaires aux comptes.

Enfin, la société a décidé d'autoriser l'achat et la cession d'actions propres.

Finanza.tech a clôturé vendredi dans le rouge (4,2 %) à 0,69 euro par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

