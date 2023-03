Finanza.tech ferme ses portes avec un bénéfice en baisse en 2022 et des revenus en hausse.

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Finanza.tech Spa a annoncé lundi qu'il avait approuvé les états financiers au 31 décembre 2022, qui ont été clôturés avec un bénéfice net de 100 000 euros, contre 465 462 euros au cours de la même période l'année dernière.

Les revenus se sont élevés à 3,6 millions d'euros, contre 3,1 millions d'euros au 31 décembre 2021.

L'Ebitda s'est élevé à 303 513 euros, contre 1,3 million d'euros l'année précédente.

L'Ebit s'est élevé à 200 617 euros, contre 512 675 euros au 31 décembre 2021.

En ce qui concerne l'avenir, "Sur la base des accords signés au cours de 2023 et de la position consolidée de la société dans le paysage national de la fintech, ainsi que des résultats obtenus au cours de l'année précédente, nous consolidons la poursuite de la trajectoire de croissance au cours de 2023, une année au cours de laquelle nous prévoyons une nouvelle amélioration de tous les indicateurs industriels, économiques et financiers", a annoncé la société dans une note.

Nicola Occhinegro, PDG et fondateur de Finanza.tech, a déclaré : "Finanza.tech a fait preuve d'une bonne résistance aux ralentissements économiques en 2022. Malgré des conditions de marché défavorables, les activités d'investissement ont été poursuivies sans hésitation : un an après avoir été cotée sur Euronext Growth Milan, Finanza.tech peut se targuer d'une marque solide et reconnue au niveau national, qui nous a permis d'attirer des talents et de consolider notre équipe, et d'infrastructures technologiques en constante évolution, grâce auxquelles nous avons obtenu d'importantes reconnaissances, également au niveau international, et sur lesquelles nous avons accéléré le processus d'évolution de notre modèle d'entreprise".

"Au cours des premiers mois de cette année, nous récoltons les fruits de ces efforts, grâce à la finalisation d'accords importants dans le domaine de l'attribution de crédits d'impôt et de l'analyse automatisée de la solvabilité pour d'importants acteurs du marché, avec la certitude que nous serons en mesure de consolider et d'améliorer encore nos résultats et notre positionnement concurrentiel".

Finanza.tech a clôturé vendredi en baisse de 0,4 pour cent à 1,07 EUR par action.

