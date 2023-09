(Alliance News) - Le conseil d'administration de Finanza.tech Spa a approuvé mardi le rapport semestriel pour les six mois se terminant le 30 juin, qui montre une forte tendance à la croissance, avec un bénéfice net en hausse à trois chiffres à 804 464 euros, contre 330 588 euros au premier semestre 2022.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 7,5 millions d'euros, contre 2,1 millions d'euros, ce qui représente également une augmentation à trois chiffres par rapport au premier semestre 2022.

L'Ebitda s'est élevé à 1,64 million d'euros, contre 824 741 euros au 30 juin 2022.

L'Ebit pour le premier semestre s'est élevé à 1,1 million d'euros, contre 504 513 euros pour la même période de l'année précédente.

La position financière nette a été négative de 350 335 euros, contre 627 603 euros.

Nicola Occhinegro, CEO et fondateur de Finanza.tech, a commenté : "Finanza.tech a fait preuve de clairvoyance par rapport aux objectifs stratégiques fixés au moment de l'IPO : la situation économique de 2022 ne nous a pas empêchés de poursuivre notre plan d'investissement et nous pouvons aujourd'hui prétendre être une référence reconnue sur le marché, en consolidant notre infrastructure et notre positionnement concurrentiel, certains que les résultats obtenus nous permettront d'asseoir les prochaines évolutions de notre modèle d'entreprise sur des bases solides".

L'action de Finanza.tech est en hausse de 3,1% à 0,73 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.