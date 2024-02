FinanzaTech SpA SB est un holding fintech basé en Italie qui se concentre sur la finance d'entreprise. La société fournit des conseils sur les opérations financières et soutient la gestion financière des entreprises. Ses conseillers offrent des services par le biais d'une plateforme technologique et de divers processus méthodologiques. La société fournit des services de communication financière et d'évaluation, en conseillant sur les opérations, l'analyse et la documentation des plans d'affaires. Elle est également spécialisée dans le financement ordinaire et structuré à court et moyen terme, tel que le leasing, l'affacturage et les obligations. Le financement facilité comprend la réorganisation des entreprises, comme les fusions, les acquisitions et la gestion des relations avec les banques. La société est également un prestataire de services de conseil et de formation, proposant des cours et des conférences, entre autres. La société opère au niveau local.