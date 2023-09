(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants sur Italy Growth mardi après-midi à Piazza Affari.

---------

GAGNANTS

----------

Finanza.tech prend la tête et grimpe de 17% à 0,83 euros par action. La société a approuvé mardi son rapport semestriel pour les six mois se terminant le 30 juin, qui montre une forte tendance à la croissance, avec un bénéfice net en hausse à trois chiffres à 804 464 euros, contre 330 588 euros au premier semestre 2022.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 7,5 millions d'euros, contre 2,1 millions d'euros, ce qui représente également une augmentation à trois chiffres par rapport au premier semestre 2022.

----------

Clabo est également sur le podium, en hausse de 8,6%. Le titre poursuit sa tendance positive, qui l'a vu gagner 2,7% au cours du dernier mois, mais a perdu 2,3% au cours des six derniers mois et 7,1% au cours de l'année dernière.

----------

PERDANTS

----------

Saccheria F.lli Franceschetti s'est assis sur le fond et a cédé 7,8%. Le titre a cédé 18% au cours du dernier mois et 20% au cours des six derniers mois.

----------

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.