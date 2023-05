Les places boursières sont en hausse ; Moncler progresse sur le Mib

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens se sont négociés à la hausse à l'ouverture jeudi, Milan rejoignant la tendance positive avec la liste principale au-dessus de 27 300. Les places boursières ont pris en compte les nouvelles données sur l'inflation américaine avant la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre en fin de matinée, qui devrait voir le coût de l'argent augmenter de 25 points de base supplémentaires.

Le taux d'inflation annuel américain a ralenti à 4,9 pour cent en avril, le plus bas depuis avril 2021, contre 5,0 pour cent en mars et en dessous des prévisions de 5,0 pour cent. Les données ont été publiées mercredi par le Bureau américain des statistiques du travail, qui a également noté que sur une base mensuelle, l'IPC a augmenté de 0,4 pour cent, beaucoup plus que l'augmentation de 0,1 pour cent en mars, mais en ligne avec les attentes du marché.

Sur l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux, ou EFFR, la confirmation du taux lors de la réunion du 14 juin a une probabilité de 92 % de se situer dans la fourchette 500/525 points de base. La hausse de 25 points de base de l'objectif de 525/550 points de base est plutôt évaluée à 8 %.

Ainsi, le FTSE Mib a gagné 0,3 % à 27 339,39.

En Europe, le CAC 40 à Paris a progressé de 0,8 %, le FTSE 100 de 0,5 % et le DAX 40 à Francfort de 0,3 %.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap a augmenté de 0,4 % à 43 118,95, le Small-Cap a progressé de 0,1 % à 28 494,41, et l'Italie Growth a augmenté de 0,1 % à 9 120,37.

Sur le Mib, des achats sur Moncler, le titre progressant de 1,1% à 66,32 euros par action, relevant la tête après cinq séances baissières.

Banca Monte dei Paschi a également bien progressé, de 1,4 %. Le conseil d'administration a approuvé mardi les résultats au 31 mars, qui montrent des revenus de 878,9 millions d'euros, soit une augmentation de 12 % par rapport aux 786,2 millions d'euros du premier trimestre de l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 236 millions d'EUR, soit une augmentation de 51 % par rapport aux 156 millions d'EUR enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

Des trimestres élevés également pour une autre banque, BPER Banca, qui augmente de 1,1 % à 2,7610 EUR par action.

Snam - en hausse de 0,1% - a annoncé jeudi que le bénéfice net du premier trimestre est tombé à 304 millions d'euros, contre 312 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. Le chiffre ajusté a montré une baisse à 301 millions d'euros contre 325 millions d'euros au premier trimestre de l'année dernière.

Parmi les quelques notes négatives, on trouve Iveco, qui est actuellement en baisse de 2,2 %. La société a déclaré jeudi qu'elle avait clôturé les trois premiers mois de 2023 avec un bénéfice de 10 millions d'euros, contre une perte de 15 millions d'euros au cours de la même période de l'année dernière. Le bénéfice dilué ajusté par action s'est établi à 0,21 EUR, en hausse de 0,06 EUR par rapport au premier trimestre 2022.

Sur le segment des cadets, Tod's a progressé de 4,2 % avec un prix de 39,88 EUR. Outre les bons comptes du premier trimestre, le titre a bénéficié d'un relèvement d'objectif de cours de la part de Goldman Sachs et JP Morgan.

Intercos, de son côté, a progressé de 1,7 % à 115,50 euros par action, relevant la tête après trois séances clôturées parmi les baissiers.

En queue de peloton, Industrie de Nora a chuté de 6,1% à 16,98 euros par action. La société a annoncé jeudi que le bénéfice net du premier trimestre était tombé à 25 millions d'euros, contre 26,5 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Saras a également baissé de 2,1 pour cent après avoir affiché un vert de 5,1 pour cent à la veille de l'événement.

Du côté des SmallCap, Italian Exhbition a progressé de 3,2 % le jour où les comptes du premier trimestre sont attendus.

Giglio Group, d'autre part, était en hausse de 2,9 %, perdant du terrain après deux séances négatives.

Italian Sea Group, en revanche, a clôturé en baisse de 4,3 %, après le recul de 0,6 % enregistré hier. Au cours des trois premiers mois de 2023, TISG a déclaré des revenus de 85 millions d'euros, en hausse de 23 % par rapport aux 69 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2022. Les recettes d'exploitation de 80,8 millions d'euros ont augmenté de 17 % par rapport à la même période en 2022.

En queue de peloton, on trouve également Aeffe, qui a affiché une baisse de 3 %. Le conseil d'administration a publié mercredi ses résultats pour le premier trimestre de l'année, faisant état d'une perte nette de 300 000 euros, contre un bénéfice de 8,9 millions d'euros à la même période en 2022.

Parmi les PME, dans un palmarès encore terne, Frendy Energy a progressé de 10%, répliquant la performance haussière de la veille.

Bifire, pour sa part, a progressé de 2,9 pour cent, en baisse par rapport à la hausse de 3,4 pour cent enregistrée la veille.

Finanza.tech ferme la liste, ce qui donne une hausse de 3,8 % et place le prix dans la zone de 0,8060 EUR.

Allcore, quant à lui, a chuté de 3,5 %, après les deux précédentes séances de hausse.

À New York, le Dow Jones a baissé de 0,1 %, le Nasdaq a progressé de 1,0 % et le S&P 500 a clôturé dans le vert de 0,5 %.

Parmi les marchés boursiers asiatiques, le Hang Seng a baissé de 0,1 pour cent, le Shanghai Composite a glissé de 0,3 pour cent, alors qu'il a clôturé juste au-dessus du pair.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0972 USD contre 1,0972 USD à la clôture de mercredi. La livre, quant à elle, valait 1,2619 USD contre 1,2615 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 77,14 USD contre 76,82 USD mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 032,29 USD l'once contre 2 023,19 USD l'once à la clôture de mercredi.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, à 1200 CEST l'indice Thomson Reuters Ipsos Global Monthly Primary Consumer Sentiment Index pour l'Italie, la France et l'Allemagne sera publié.

A 1300 CEST, la Banque d'Angleterre publiera sa décision sur les taux d'intérêt et à 1300 CEST, le rapport mensuel de l'OPEP sera publié.

Dans l'après-midi, à 1430 CEST, les États-Unis publieront l'indice des prix à la production et les données sur le chômage.

Sur la Piazza Affari, les résultats de A2A, Banca Generali, Banca Ifis et BFF Bank, entre autres, sont attendus.

