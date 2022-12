Maillot noir de Milan en Europe sous le seuil de 24 000

(Alliance News) - Mardi, lors du premier jour de négociation après la pause de Noël, les principales bourses européennes ont clôturé en territoire positif, à l'exception de Milan, qui a légèrement baissé.

"Les contrats à terme américains sont en hausse, les investisseurs espérant que le rallye du Père Noël se poursuivra dans la dernière partie de l'année. L'optimisme du marché est principalement dû à la nouvelle que la Chine est enfin prête à lever les règles de quarantaine pour les voyageurs internationaux", a commenté Naeem Aslam, analyste en chef du marché chez AvaTrade.

"C'est un résultat que les traders et les investisseurs espéraient depuis longtemps, car la Chine est restée très stricte avec sa politique de zéro-covide tout au long de l'année. Néanmoins, la récession reste une préoccupation majeure pour les investisseurs et les traders, ce qui devrait limiter tout mouvement correctif sur les marchés. Le volume des transactions devrait rester faible en raison de la courte semaine de vacances."

"Comme mentionné précédemment, la plus grande inquiétude pour de nombreux traders et investisseurs est de savoir dans quelle mesure la Fed ira plus loin avec les taux d'intérêt et l'influence négative que cela aura sur l'économie américaine. D'après leur ton, il est clair que la Fed n'a pas peur de poursuivre son processus de hausse des taux et que la récession reste la moindre de ses préoccupations, elle qui veut réduire l'inflation à tout prix".

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en baisse de 0,1 pour cent à 23 855,86, la Mid-Cap a gagné 0,3 pour cent à 39 437,39, la Small-Cap a cédé 0,1 pour cent à 27 709,32, et l'Italy Growth a terminé en positif de 0,2 pour cent à 9 208,21.

Le FTSE 100 n'a pas été négocié, tandis que le CAC 40 de Paris a augmenté de 0,7 % et le DAX 40 de Francfort de 0,4 %.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Moncler s'est distingué, affichant un plus 3,0 % et prenant la tête, après deux sessions clôturées parmi les baissiers.

Saipem a également bien grimpé, marquant un plus de 2,4 %.

Dans la galaxie Agnelli, CNH Industrial a grimpé de 1,5 %. Ferrari est dans le vert de 0,2, Stellantis est dans le rouge de 0,2%, tandis qu'Iveco est en baisse de 0,4%. Sur le Milieu, la Juventus a augmenté de 2,0%, après que son actionnaire majoritaire, Exor NV, ait présenté la liste pour le renouvellement du conseil d'administration du club de football, suite à la démission de l'ensemble du conseil le mois dernier.

Comme annoncé par la Juventus, Maurizio Sanavino, Gianluca Ferrero, Diego Pistone et les indépendants Fioranna Vittoria Negri et Laura Cappiello sont les noms choisis par Agnelli-Elkann pour le nouveau conseil, qui sera nommé le 18 janvier.

Parmi la majorité baissière de la liste, Erg a chuté de 2,2%, après le gain de 0,4% de la dernière session, et se trouve en queue de peloton.

Sur le segment des cadets, GVS a progressé de 11%, après le gain de 9,6% de la session précédente.

Bons achats également sur Intercos, qui est en hausse de 3,4 %.

Anima Holding a racheté pour plus d'un million d'euros de ses propres actions et est en hausse de 1,3 %.

Le groupe MutuiOnline - en hausse de 1,9 pour cent - a annoncé mardi que Alma Ventures, un partenaire détenant plus de 10 pour cent du capital de la société, avait acquis 6 772 actions ordinaires de MutuiOnline.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 24,90 euros par action, pour une valeur totale d'environ 170 000 euros.

Parmi les quelques performances baissières de la liste, Cembre a chuté de 1,0 % après un vert de 1,3 % lors de la session précédente.

Fincantieri, en revanche, a chuté de 1,5 %, se repliant après trois séances positives.

Dans le segment des petites capitalisations, Mondo TV a été bien accueilli, avec une progression de 0,8 %. La société a annoncé qu'elle a émis deux obligations de la première tranche de l'obligation convertible souscrite par Atla Capital Markets.

La première tranche concerne 28 obligations, d'une valeur totale de 7,0 millions d'euros. Atlas a fait usage de la possibilité de fractionner le paiement et a donc émis 2 obligations d'une contre-valeur totale de 500.000 euros, qui s'ajoutent aux 21 obligations précédemment émises.

En queue de peloton - parmi les nombreuses entreprises à passif - Conafi a cédé 0,9 %, tandis que SIT a fait un pas en arrière de 1,0 %.

Parmi les PME, TrenDevice - inchangé à 0,40 euro par action - a indiqué vendredi que, suite à la clôture de l'offre de 854.000 actions non exercées en bourse entre mercredi et jeudi, l'augmentation de capital a été souscrite à 61%.

En effet, un total de 3,0 millions de nouvelles actions de la société ont été souscrites pour une valeur totale de 1,2 million d'euros.

Le conseil d'administration décidera à qui les 1,9 million de nouvelles actions non souscrites seront offertes d'ici le 31 mars 2023.

Culti Milano augmente de 1,6 pour cent pour atteindre 21 pour cent pour la semaine.

Parmi les performances baissières, Finanza.tech, en baisse de 0,8 pour cent, et 4AIM Sicaf, en baisse de 4,5 pour cent avec son prix à 252,00 EUR, cèdent du terrain.

À New York, le Dow est en hausse de 0,3 %, le Nasdaq est en baisse de 0,9 % et le S&P 500 est en baisse de 0,2 %.

Parmi les devises, l'euro a évolué à USD1.0651 contre USD1.0621 à la clôture vendredi. En revanche, la livre valait 1,2022 USD contre 1,2063 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 85,84 USD le baril, contre 84,28 USD le baril vendredi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 827,65 USD l'once, contre 1 810,60 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier économique de mercredi débute au Japon à 0050 CET avec les données de la production industrielle pour le mois de novembre.

Outre-mer, à 13h00 CET, c'est le tour des données sur les prêts hypothécaires à 30 ans aux États-Unis, des demandes de prêts hypothécaires et de l'indice de refinancement hypothécaire. Toujours aux Etats-Unis, à 1600 CET, seront publiés l'indice des ventes de logements en attente et les contrats de ventes de logements en attente.

Parmi les entreprises cotées sur Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

