Paris, le 19 mars 2021 FINATIS Résultats annuels 2020 Les comptes 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 19 mars 2021. Il est rappelé que les plans de sauvegarde de Rallye, Foncière Euris et Finatis ont été arrêtés par le Tribunal de Commerce de Paris par jugements prononcés le 28 février 2020. Comptes consolidés - Chiffres clés (1) (en millions d'euros) 2019 (2) 2020 Chiffre d'affaires (activités poursuivies) 34 663 31 928 Résultat opérationnel courant (activités poursuivies) 1 311 1 402 Résultat net des activités poursuivies, part du groupe (239) (43) Résultat net de l'ensemble consolidé (1 557) (492) dont, part du Groupe (555) (186) (en millions d'euros) 31/12/2019 (2) 31/12/2020 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 5 938 3 956 Dette financière nette (DFN) 7 314 7 189 (1) Diligences d'audit effectuées, rapport d'audit relatif à la certification en cours d'émission. (2) Les comptes 2019 ont été retraités suite à l'application rétrospective de la décision de l'IFRS IC relative à la détermination de la durée exécutoire des contrats de location et la durée d'amortissement des agencements dans le cadre de la norme IFRS 16 - Contrats de location. La quote-part du périmètre holding de Rallye dans la DFN consolidée, avant retraitement IFRS [1], s'établit à 3 173 M? au 31 décembre 2020 contre 3 002 M? au 31 décembre 2019. Elle est de 2 839 M? après retraitement IFRS au 31 décembre 2020, contre 3 000 M? à l'arrêté annuel précèdent. La quote-part de Foncière Euris dans la DFN consolidée, avant retraitement IFRS 1, s'établit à 175 M? au 31 décembre 2020 contre 165 M? au 31 décembre 2019, et d'un montant non significativement différent (172 M? au 31 décembre 2020) après retraitement. La DFN, au niveau de la société Foncière Euris, intègre d'une part, des dettes bancaires sécurisées par des nantissements de comptes titres portant sur des actions Rallye pour 119 M?, des dettes non sécurisées pour 24 M? et des dettes de dérivés pour 46 M? et, d'autre part, une trésorerie de 14 M?. Sur la base des expertises indépendantes des centres commerciaux en exploitation, les fonds investis au niveau de Foncière Euris dans les programmes immobiliers sont évalués à 48 M? au 31 décembre 2020, dont 17 M? de plus-values latentes. Ces valeurs ne préjugent pas des montants qui pourraient être effectivement encaissés en cas de cession, ceux-ci pouvant être significativement différents. A noter que compte-tenu de la crise sanitaire, le marché des transactions concernant ce type d'actifs est pour le moment à l'arrêt. La quote-part de Finatis dans la DFN consolidée, avant retraitement IFRS 1, s'établit à 143 M? au 31 décembre 2020 contre 134 M? au 31 décembre 2019. Après retraitement IFRS, elle s'établit à 134 M? au 31 décembre 2020. La DFN, au niveau de la société Finatis, intègre d'une part, des dettes bancaires sécurisées par des nantissements de comptes titres portant sur des actions Foncière Euris pour 146 M? et, d'autre part, une trésorerie de 4 M?. Le groupe Casino enregistre sur l'année 2020 un chiffre d'affaires de 31,9 Md?, soit une hausse de 9,0 % en organique et un recul de 7,9 % au total après prise en compte, notamment, des effets de change et d'hyperinflation de -12,6 %, d'un effet périmètre de -2,4 % et d'un effet essence de -1,8 %. Le ROC s'élève à 1 426 M? (1 287 M? hors crédits fiscaux) soit une variation de +7,9 % après impact du change et de +25,2 % à taux de change constant (+14,8 % hors crédits fiscaux). En France, la marge d'EBITDA de la distribution est en progression de 55 bps à 9,5 %. Cdiscount enregistre une très forte progression de sa rentabilité avec un EBITDA en hausse de 63 % et des revenus de sa marketplace en accélération. En Amérique latine, l'EBITDA est en hausse de 19,4 % hors effet change et crédits fiscaux. Suite au repositionnement du groupe Casino, toutes les enseignes sont rentables y compris les hypermarchés, avec un niveau très satisfaisant pour les autres enseignes. Casino a confirmé l'objectif de 4,5 Md? pour son plan de cession. Au 31 décembre 2020, la dette financière brute du groupe Casino s'élève à 7,4 Md? et sa dette financière nette après IFRS 5 ressort à 3,9 Md?. Les perspectives 2021 de Casino en France sont : Une nette amélioration de la rentabilité dans la continuité du second semestre 2020 ;

Suite au recentrage du groupe sur les formats porteurs, la priorité désormais donnée à la croissance (expansion sur les formats de proximité urbaine, périurbaine et rurale et développement du e-commerce sur des modèles structurellement rentables) ;

La poursuite du développement de Cdiscount, GreenYellow et RelevanC ;

La progression de la capacité d'autofinancement et du cash-flow libre [2] ;

[2] La poursuite du désendettement. Comptes individuels - Chiffres clés (1) (en millions d'euros) 2019 2020 Résultat courant avant impôt 8,1 (8,1) Résultat net 8,1 (8,1) (1) Diligences d'audit effectuées, rapport d'audit relatif à la certification en cours d'émission. Le résultat net individuel de Finatis est une perte de 8,1 M?, contre un gain de 8,1 M? en 2019. Le résultat 2020 n'intègre pas de distribution de dividende de Foncière Euris contrairement au résultat 2019 qui intégrait une distribution du dividende Foncière Euris au titre de l'exercice 2018 d'un montant de 17,4 M? dont une dépréciation de 0,9 M?. Le Conseil d'administration de Finatis proposera à l'Assemblée générale de 2021 de ne pas verser de dividende en 2021 au titre de l'exercice 2020. Pour plus d'informations, veuillez consulter la présentation complète des résultats annuels 2020 de Casino sur le site www.groupe-casino.fr et le communiqué de presse sur les résultats 2020 de Rallye sur le site www.rallye.fr [1] Les retraitements IFRS sont liés à l'application de la norme IFRS 9 relative aux instruments financiers suite à l'arrêté des plans de sauvegarde de Rallye, Foncière Euris et Finatis par le Tribunal de Commerce de Paris le 28 février 2020 (cf. note 2.1 de l'annexe aux états financiers consolidés annuels). [2] Périmètre France hors GreenYellow dont le développement et la transition vers un modèle de détention d'actifs sont assurés par ses ressources propres



