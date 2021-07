Paris, le 30 juillet 2021

FINATIS

Résultats du premier semestre 2021

Les comptes consolidés du 1er semestre 2021 ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 30 juillet 2021. Ils ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation compte-tenu des prévisions, établies pour les douze prochains mois pour Finatis et ses filiales, qui font apparaître une situation de trésorerie compatible avec leurs engagements dans le cadre des procédures de sauvegarde.

Comptes consolidés (1)

(en millions d'euros) 1er semestre 2020 (2) 1er semestre 2021 Activités poursuivies : - Chiffre d'affaires 16 146 14 486 - Résultat opérationnel courant (ROC) 389 436 Résultat net de l'ensemble consolidé (133) (93) dont, part du Groupe 24 (49) (en millions d'euros) 31/12/2020 30/06/2021 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 3 956 3 976 Dette financière nette (DFN) 7 189 8 721

Rapport d'examen limité des commissaires aux comptes en cours d'émission Les comptes semestriels 2020 ont été retraités suite à l'application rétrospective de la décision de l'IFRS IC relative à la détermination de la durée exécutoire des contrats de location et la durée d'amortissement des agencements dans le cadre de la norme IFRS 16 - Contrats de location.

La quote-part du périmètre holding de Rallye dans la DFN consolidée, avant retraitement IFRS[1], s'établit à 3 092 M? au 30 juin 2021 contre 3 173 M? au 31 décembre 2020. La variation sur le premier semestre 2021 s'explique principalement, d'une part, par une réduction de 156 M? suite à l'offre de rachat de la dette non sécurisée de Rallye pour un montant de 195 M? moyennant un prix de rachat total de 39 M? et d'autre part, par une augmentation liée aux frais financiers de 63 M? (qui seront payés conformément aux termes du plan de sauvegarde de Rallye arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 28 février 2020).

La quote-part de Foncière Euris dans la DFN consolidée, avant retraitement IFRS1, s'établit à 180 M? au 30 juin 2021 contre 175 M? au 31 décembre 2020. La DFN, au niveau de la société Foncière Euris, intègre d'une part, des dettes bancaires sécurisées par des nantissements de comptes titres portant sur des actions Rallye pour 121 M?, des dettes non sécurisées pour 25 M? et des dettes de dérivés pour 47 M? et d'autre part, une trésorerie de 13 M?.

La pandémie de Covid-19 continue à impacter notamment le marché des centres commerciaux, avec des restrictions en France et en Pologne, et des transactions à l'arrêt en ce moment pour ce type d'actifs.

La quote-part de Finatis dans la DFN consolidée, avant retraitement IFRS1, s'établit à 146 M? au 30 juin 2021 contre 143 M? au 31 décembre 2020. Elle est composée, d'une part, de créances sécurisées par des nantissements de comptes titres portant sur des actions Foncière Euris pour 150 M? et, d'autre part, de 3 M? de trésorerie.

Le groupe Casino enregistre au premier semestre 2021 un chiffre d'affaires de 14,5 Md?, en baisse de 10,3 % au total incluant les effets de change et d'hyperinflation de -7,2 %, et stable en organique (-0,5 %). Le e-commerce (Cdiscount) affiche un volume d'affaires de près de 2 Md?, en hausse de 2,3 % (+14 % sur deux ans), porté par l'expansion de la marketplace. Le ROC s'élève à 444 M? (438 M? hors crédits fiscaux) soit une variation de +11,4 % après impact du change et de +23,5 % à taux de change constant (+22 % hors crédits fiscaux). Le ROC des enseignes de distribution France Retail (hors GreenYellow, promotion immobilière et Vindémia) enregistre une forte croissance de +50 % à 146 M?. Le ROC de GreenYellow s'élève à 19 M? et celui de la promotion immobilière à 2 M?. En Amérique latine, le ROC s'établit à 271 M? en hausse de +13,5 % (+29,9 % hors crédits fiscaux et effet de change).

Le 27 juillet 2021, Casino a signé avec BNP Paribas un partenariat et un accord en vue de la cession de Floa pour 179 M?[2]. Ce partenariat prévoit le développement de l'activité paiement fractionné « Floa Pay ». Dans ce cadre, le groupe Casino restera associé au succès du développement de l'activité paiement de Floa à hauteur de 30 % de la valeur future créée[3]. Par ailleurs, Casino a sécurisé et constaté d'avance 99 M? de complément de prix dans le cadre des JV Apollo et Fortress[4]. Le montant total des cessions signées ou sécurisées dans le cadre du plan de cessions France s'établit à 3,1 Md?. L'objectif de 4,5 Md? de cessions est maintenu.

Au 30 juin 2021, la dette financière nette du groupe Casino hors IFRS 5 s'établit à 6,3 Md?, stable par rapport au 30 juin 2020, tant en France qu'au Latam. Y compris IFRS 5, elle ressort à 5,5 Md? contre 4,8 Md? au 30 juin 2020.

Les perspectives de Casino en France pour le second semestre 2021 sont les suivantes :

Tous les formats ayant une rentabilité très satisfaisante, priorité à la croissance avec l'expansion du parc de magasins et l'accélération du e-commerce :

Ouverture de 400 magasins de proximité au S2 2021 (Franprix, Vival, Naturalia .), portant le total annuel à 750 ouvertures

Accélération du e-commerce sur des modèles structurellement rentables grâce aux partenariats exclusifs (Ocado, Amazon) et les solutions déployées en magasins

La poursuite du développement de Cdiscount, RelevanC et GreenYellow :

Le groupe Casino poursuit ses travaux préparatoires en vue de financer l'accélération de la croissance de GreenYellow

et Cdiscount

La progression de la capacité d'autofinancement [5]

Poursuite de la croissance de l'EBITDA

Forte réduction des charges exceptionnelles

Expansion sur les formats de proximité et l'e-commerce alimentaire, peu consommateurs de Capex

