Fincantieri SpA est une entreprise italienne active dans le secteur de l'industrie. La société est active dans la construction navale. Les activités de la société sont réparties en quatre divisions. La division Construction navale produit des navires de croisière, des ferries, des navires militaires et des méga-yachts, et propose des services de réparation, de conversion, de réaménagement et de remise à neuf de navires. La division Offshore se concentre sur la conception et la construction de navires de soutien pour le marché de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz. La division Équipement, systèmes et services s'occupe de la conception et de la fabrication de systèmes et d'appareils, ainsi que de la fourniture de services après-vente. La division Autres assure les coûts de direction, de contrôle et de coordination de l'activité. Fincantieri SpA est présente sur le marché national, ainsi qu'aux États-Unis, au Brésil, en Norvège, en Roumanie et en Inde, entre autres. Elle opère par l'intermédiaire de Vard Promar.

Secteur Construction navale