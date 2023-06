Fincantieri annonce qu'elle fera partie de l'équipe Vigilance au Canada

(Alliance News) - Fincantieri Spa a annoncé jeudi que, lors de CANSEC 2023, le principal salon de la défense au Canada, elle et sa filiale Vard ont signé un protocole d'accord avec Heddle Shipyards, Thales Canada et SH Defence pour sanctionner un partenariat qui proposera le patrouilleur hauturier de classe Vigilance dans le cadre de la prochaine stratégie d'acquisition navale du gouvernement canadien visant à remplacer la classe Kingston.

Collectivement, l'équipe Vigilance offre des capacités et une expérience exceptionnelles en matière de conception et de construction de navires, tant au Canada qu'à l'échelle mondiale, ainsi qu'en matière d'intégration de systèmes de combat et de services pour le cycle de vie du navire.

"La contribution de Fincantieri sera stratégique, car elle apportera son leadership en matière de construction navale de haute technologie, d'intégration de systèmes, de chaîne d'approvisionnement et de gestion de programmes", a expliqué l'entreprise.

"L'accord profitera également aux entreprises du groupe grâce à la fourniture de systèmes et de composants électroniques et mécaniques. Grâce au transfert de connaissances et de technologies, Fincantieri est prêt à apporter une contribution significative à la construction navale au Canada, afin de fournir à la Marine royale canadienne et à la Réserve navale royale canadienne des équipements de pointe pour sauvegarder les intérêts nationaux".

Les patrouilleurs de la classe Vigilance, qui seront conçus, construits et équipés au Canada, sont spécialement conçus pour répondre aux besoins de la future flotte de la Marine royale canadienne, caractérisée par un équilibre entre la flexibilité opérationnelle, la reconfigurabilité grâce à des solutions modulaires et la petite taille.

Les unités pourront opérer dans tous les types de scénarios, permettant des missions clés en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, de protection des infrastructures sous-marines, de contre-mesures contre les mines, de protection des eaux et des intérêts nationaux, d'interdiction et d'opérations sans pilote.

L'action de Fincantieri est en hausse de 1,0 %, à 0,53 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

