(Alliance News) - Fincantieri Spa a annoncé mercredi avoir clôturé le premier semestre de l'année avec un chiffre d'affaires de 3,67 milliards d'euros, contre 3,51 milliards d'euros pour la même période de l'année précédente.

Le segment Shipbuilding a clôturé le semestre avec des revenus substantiellement en ligne avec la même période en 2022. Le chiffre d'affaires des navires offshore et spéciaux, en hausse de 28 %, a confirmé la tendance à la croissance déjà amorcée l'année précédente, conformément à la stratégie du groupe consistant à se concentrer sur la construction de navires spéciaux pour le secteur de l'éolien offshore, et a également bénéficié de la contribution des activités de construction de sections de navires de croisière par les chantiers navals roumains qui soutiennent le groupe. Le secteur Systèmes, composants et infrastructures a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires d'environ 46 %, principalement sous l'impulsion du secteur Infrastructures.

Avant consolidation et suite à la redéfinition des segments opérationnels, la construction navale a contribué à hauteur de 74% contre 80% au premier semestre 2022, l'offshore et les navires spéciaux à hauteur de 12% contre 10% et les systèmes, composants et infrastructures à hauteur de 14% contre 10%.

L'Ebitda a augmenté de 90 millions d'euros à 185 millions d'euros et le bénéfice net a affiché une perte de 22 millions d'euros par rapport à un résultat négatif de 234 millions d'euros l'année précédente. Le bénéfice net ajusté a été de 3 millions d'EUR, contre une perte ajustée de 94 millions d'EUR l'année précédente.

Le résultat d'exploitation a été positif de 72 millions d'euros, contre une perte d'exploitation de 21 millions d'euros l'année précédente.

La position financière nette consolidée montre une dette de 2,81 milliards d'euros, contre 2,53 milliards d'euros au 31 décembre 2022. L'augmentation est principalement attribuable à la dynamique typique du fonds de roulement liée à l'activité de croisière, dans laquelle quatre livraisons sont prévues au second semestre, dont l'une a déjà été livrée en juillet, et aux dépenses d'investissement au cours de la période.

L'absorption de trésorerie liée à la construction des navires de croisière n'a été que partiellement compensée par la livraison de deux navires au cours des six premiers mois de 2023. Le PNF consolidé reste également affecté par la stratégie de soutien aux armateurs mise en place suite à l'apparition de la pandémie de Covid-19. Au 30 juin 2023, le groupe a 92 millions d'euros de créances financières non courantes sur ses clients.

Net de l'aggravation des conditions instables sur le front géopolitique et macroéconomique et des répercussions opérationnelles et financières possibles, Fincantieri confirme ses prévisions pour 2023 de maintenir la pleine capacité de production, ce qui permettra de consolider les revenus et les marges, qui seront de l'ordre de 5%.

Le PFN pour 2023 devrait être substantiellement en ligne avec celui de fin 2022 et reflète, outre la dynamique de la croisière, l'absorption de trésorerie au second semestre de l'année découlant de la construction de certaines commandes dans le segment Offshore et navires spéciaux et dans l'activité Infrastructure qui seront livrées au début de l'année 2024.

Les nouvelles commandes se sont élevées à 2,1 milliards d'euros, contre 1,5 milliard d'euros un an plus tôt, avec une forte contribution du segment de l'éolien offshore. Pour 2023, la société prévoit un Ebitda de 5%, confirmant les prévisions précédentes.

L'action Fincantieri a clôturé mercredi en hausse de 0,2 % à 0,49 euro par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

