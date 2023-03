Fincantieri enregistre une perte en 2022, mais ses revenus augmentent

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Fincantieri Spa a annoncé mardi qu'il avait approuvé le projet d'états financiers au 31 décembre 2022, faisant état d'un résultat négatif de 324 millions d'euros pour l'année au 31 décembre 2022, contre un résultat positif de 22 millions d'euros au 31 décembre 2021, après actualisation des charges non récurrentes ou non récurrentes de 238 millions d'euros, dont 164 millions d'euros sans effet sur la trésorerie.

Le résultat d'exploitation ajusté pour l'exercice 2022 est négatif de 108 millions d'EUR, contre un résultat positif de 92 millions d'EUR en 2021.

Les revenus et les recettes se sont élevés à 7,48 milliards d'EUR, contre 6,91 milliards d'EUR pour la même période de l'année précédente.

L'Ebitda s'est établi à 221 euros, contre 495 euros au 31 décembre 2021, avec une marge d'Ebitda de 3,0 %, contre 7,2 %.

L'Ebitda réalisé est négatif de 10 millions d'EUR, contre 289 millions d'EUR en 2021.

La dette nette s'élève à 2,53 milliards d'euros contre 2,23 milliards d'euros au 31 décembre 2021.

En 2022, les indicateurs de résultats ROI et ROE sont respectivement de - 0,3 % et - 46 %. La performance des indicateurs, par rapport à 2021, est affectée par la dégradation de l'EBIT et du ROE, fortement impactés par des éléments non récurrents liés aux effets de l'environnement macroéconomique - difficultés d'approvisionnement et augmentation des prix des matières premières, risque de contrepartie, inflation et taux d'intérêt - et par la dégradation des marges du Pôle Infrastructure, apparue à la suite de l'analyse minutieuse menée par la direction au second semestre, comme l'explique la société dans une note.

La charge de travail totale s'élève à 109 navires pour 34,3 milliards d'euros, soit 4,6 fois le chiffre d'affaires de 2022, dont un carnet de commandes de 23,8 milliards d'euros et 88 navires jusqu'en 2029, avec un carnet de commandes réduit d'environ 10,5 milliards d'euros.

En 2022, 19 navires ont été livrés par neuf usines.

La compagnie a fait part de la reprise des commandes de croisières avec une augmentation de la demande de navires équipés de technologies de pointe et propulsés par des moteurs de nouvelle génération.

En outre, la société a annoncé que le conseil d'administration a approuvé la soumission à l'assemblée générale des actionnaires d'une proposition visant à autoriser l'achat et la cession d'actions propres.

À ce jour, Fincantieri détient 1,1 million d'actions propres, ce qui représente environ 0,1 % du capital social.

Pierroberto Folgiero, directeur général de Fincantieri, a déclaré : "2022 a été une année de transition au cours de laquelle notre performance a été conditionnée par une série d'éléments non récurrents liés également aux effets de Covid-19 sur la chaîne d'approvisionnement et aux effets inflationnistes générés par le conflit ukrainien. Ces phénomènes ont conduit la nouvelle direction à procéder à une revue stratégique des principales commandes".

"Par ailleurs, le groupe a conclu fin 2022 la définition du nouveau plan industriel 2023-2027, qui comprend un accent sur la discipline financière et la gestion des risques ainsi qu'un accent sur la modernisation des chantiers navals et le leadership technologique sur le navire numérique et vert."

"Avec un secteur de la croisière qui se redresse vers les valeurs pré-Covid et une augmentation attendue des investissements à la fois dans les secteurs de la défense et des énergies renouvelables, notre groupe est très bien positionné pour saisir toutes les opportunités que l'avenir proche nous réserve. Cette dynamique est également démontrée par le niveau des acquisitions commerciales qui, en 2022, ont atteint un niveau beaucoup plus élevé que l'année précédente."

Mardi, Fincantieri a clôturé en baisse de 2,6 pour cent à 0,59 euro par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.