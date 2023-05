Fincantieri et Vard remplaceront deux navires pour le marché de l'éolien offshore

(Alliance News) - Fincantieri Spa a annoncé mardi que Vard, l'un des leaders mondiaux de la construction de navires spéciaux, a signé un contrat portant sur la conception et la construction de deux nouveaux navires de mise en service et d'exploitation pour North Star, une société britannique leader dans le secteur des navires de soutien aux infrastructures, qui a déjà commandé quatre navires de service et d'exploitation dans un passé récent.

Le contrat comprend des options pour deux autres navires du même type que ceux commandés, qui seront préparés pour une exploitation future au méthanol et feront partie de la flotte à propulsion hybride de l'armateur d'ici le premier semestre 2025.

Les CSOV sont conçus sur mesure pour offrir des performances de pointe dans les opérations de mise en service et de maintenance pour le marché de l'éolien en mer.

"La conception a été développée spécifiquement pour North Star, avec de nouvelles solutions, notamment la préparation à la propulsion hybride au méthanol et des cabines plus individuelles, offrant un hébergement de qualité au personnel technique", a expliqué l'entreprise dans une note.

Ces navires s'ajoutent à un certain nombre de commandes que North Star a déjà passées auprès de Vard. En 2021, l'armateur a commandé quatre nouveaux SOV qui seront construits par Vard au Vietnam et qui soutiendront le plus grand parc éolien offshore du monde, Dogger Bank, par le biais d'affrètements à long terme à des sociétés tierces.

Les trois premiers navires entreront en service cette année, en avance sur le calendrier, tandis que la dernière unité sera livrée en 2024.

Fincantieri se négocie dans le vert de 2,0 % à 0,56 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

