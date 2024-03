(Alliance News) - Fincantieri Spa et la marine qatarie ont annoncé mardi qu'ils avaient signé un protocole d'accord à Doha dans le but d'entamer un dialogue menant à de nouveaux contrats pour la fourniture d'un enseignement et d'une formation de pointe au personnel de la marine qatarie.

Le groupe italien de construction navale et la marine qatarie poursuivront le dialogue sur le contenu et les modalités afin que Fincantieri puisse continuer à fournir et à améliorer les modules italiens d'éducation et de formation de pointe avec le soutien des autorités italiennes et d'autres partenaires de la défense.

Les modules seront basés sur une approche innovante en matière d'éducation et de formation et sur la croissance continue des capacités maritimes de la marine qatarie, tout en garantissant une intégration et une interopérabilité totales avec les capacités militaires terrestres et aériennes du Qatar et les marines étrangères alliées.

En juin 2016, les forces armées du Qatar et Fincantieri ont signé un contrat pour la construction de sept navires de guerre et la fourniture d'un soutien en service, d'un soutien logistique intégré, d'une formation technique pour les équipages, d'une maintenance de base, d'une formation opérationnelle pour les équipages et de cours de langue pour chaque navire, ainsi que de la nourriture, de l'hébergement et des infrastructures connexes.

Fincantieri a déjà livré six navires et assuré une partie des activités susmentionnées, y compris une partie de la formation du personnel de la marine du Qatar.

Dans le prolongement des cours de formation déjà réalisés en Italie par Fincantieri, axés sur l'exploitation du système de combat italien à bord des navires et conformes aux outils de formation déjà fournis, la marine qatarie souhaite mettre en œuvre des programmes de formation et d'éducation afin de maintenir les compétences acquises en interne grâce à des mises à jour permanentes ?

L'action Fincantieri est en hausse de 0,7 %, à 0,58 euro par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.