Fincantieri livre la dernière unité à la défense du Qatar

(Alliance News) - La livraison du " Semaisma ", la quatrième et dernière unité de la classe de corvettes " Al Zubarah ", commandée à Fincantieri Spa par le ministère de la Défense du Qatar dans le cadre du programme national d'acquisition navale, a eu lieu au chantier naval de Muggiano - La Spezia.

Les unités, conçues conformément aux réglementations RINAMIL, seront très flexibles et pourront accomplir des tâches multiples, allant de la patrouille avec des capacités de sauvetage en mer au rôle de navire de combat, selon une note de l'entreprise.

D'une longueur d'environ 107 mètres et d'une largeur de 14,70 mètres, elles pourront atteindre une vitesse maximale de 28 nœuds et accueillir 112 personnes à bord.

Les corvettes pourront également déployer des embarcations rapides de type RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat), en les embarquant via une grue latérale et une rampe située à l'extrême arrière. Le pont d'envol et le hangar seront équipés pour accueillir un hélicoptère NH90.

L'action Fincantieri a clôturé dans le rouge de 0,4 % à 0,56 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

